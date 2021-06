耐克CEO：耐克是属于中国、为中国服务的品牌

国际运动品牌耐克(Nike)首席执行官多纳霍(John Donahoe)周四在与华尔街分析师就耐克最新收益报告进行电话会议时说,“耐克是一个属于中国、为中国服务的品牌(Nike is a brand that is of China and for China)”。这家全球最大的运动服装品牌几个月前因有关新疆问题的声明而被中国消费者抵制。

根据英国《金融时报》报道,多纳霍还表示,耐克在中国已经有40年了,他仍然相信中国未来依然是快速增长的市场,“我们一直放眼未来。” 他还说,耐克的联合创始人早期在中国曾投入了大量时间和精力,如今是中国最大的运动品牌。

报道指出,耐克当天发布的财务报告显示,在截至5月31日的三个月里,该公司在大中华区的销售额为19亿美元(25.5亿新元),较去年同期增长17%。

就公司整体而言,该季度营收增长了一倍,达到123亿美元,帮助公司实现了15亿美元的利润,但尚未达到22亿美元的预期。

今年三月,瑞典快消品H&M集团以“强迫劳动”为由,发出不再从新疆采购棉花的声明,在中国引发广泛声讨和抵制浪潮,随后,新疆棉事件牵扯出许多欧美一线体育用品品牌,耐克也是其中之一。

据中国官方媒体当时报道,一份耐克在数月前发表的声明称,对有关新疆强迫劳动的报道表示担忧。随后耐克在网站上发布一份声明表示,该公司没有从该地区采购任何产品或供应品。

此举引发中国明星和消费者的批评抵制,包括流行歌手、时任耐克品牌大使的王一博与其解约。

与此同时,与耐克形成竞争的中国运动品牌包括李宁(Li Ning)和安踏体育(Anta Sports)当月销售出现上涨趋势。