港警新“一哥”：黑暴是谎言共同体

新任香港警务处处长萧泽颐今天提及2019年反修例事件时表示，“整场黑暴基本上都是谎言共同体”，并指香港社会过去两年充斥假新闻，不少年轻人深受影响，警方会积极打击假新闻假消息，并强调不认同香港存在警民关系撕裂。

综合香港01、明报及星岛日报等报道，萧泽颐由警务处副处长转正，接任邓炳强成为香港警队新任“一哥”后，今天在黄竹坑香港警察学院会见媒体。

他谈到假新闻时表示，这一两年来社会充斥着假新闻和假消息，“整场黑暴是谎言共同体”，但很多之前的假新闻已逐步呈现真相，当中包括8.31港铁死人事件，和新屋岭强奸案等。

萧泽颐说，假新闻及假消息充斥原因是有法律学者或有法律知识的前立法会议员等推波助澜，如有人提出“违法达义”及有刑事纪录会令人生更精彩等。他批评有关人士卑劣，因年轻人犯事入狱不但影响一生前途，对养育他们成长的父母影响更大。

谈到警民关系时，他表示不认同现在双方关系撕裂，只是在反修例期间很多市民不敢走出来公开支持警队，但现在香港整体情况已由乱变治，支持警队的市民够胆挺身而出谴责暴力。

他还说，敌视警队的人，仍是因为有假新闻和假消息，警察公共关系科日后定会尽快澄清，警方会继续专业地处理日常工作，相信假以时日会有更多市民明白警察的初心是要保障市民安全。

此外，对于外界指现在的新班子是“警察政府”，萧泽颐表示不认同，他相信政府或私人机构的管理层用人均会因材而用，而警务人员属于纪律部队，有其优势。