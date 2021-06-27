华为员工称与供应商接触困难 任正非：必须走向开放

有华为员工指出，由于美国限制，华为消费者业务目前发展非常困难，与国外供应商接触有很大阻碍，并且困难越来越大。华为创始人任正非表示，华为不可能走向封闭，必须走向开放，仍然要坚持向美国学习。

华为心声社区6月26日公开《任总与2020年金牌员工代表座谈会上的讲话》，讲话时间为5月8日。在这份讲话纪要中，有来自消费者BG的金牌员工代表提及，由于美国限制，华为消费者业务目前发展非常困难；也有来自全球采购认证管理部的员工提及自己在工作中与国外供应商接触有很大阻碍，并且困难越来越大；还有供应链管理部门的员工表示，未来供应链业务越来越复杂，越来越艰难。

任正非表示，不要因美国打压华为而不认美国是老师，且不要给自己设定过高的目标，另外，华为需要多基因融合突变防止内卷。

他说：“中国是不是全球的一部分？是。所以，我们坚持全球化也就包含了国产化，我们不可能走向封闭，必须走向开放。我们仍然要坚持向美国学习，它百年积累，灵活的机制，在科学、技术上还是比我们强很多。”

任正非认为，在科学、教育、技术等方面，美国是强大的，它百年的基础比较牢实，“我们不能因美国打压我们，就不认为它不是老师，不向美国学习，这样会走向自闭。”

提及华为和中国国外供应商接触有很大阻碍时，任正非表示：“首先要好好合作，诚心诚意与别人合作。工作本来就很难，别人做不了，说明了我们的价值。”

对于鲲鹏业务未来走向，任正非说：“就是坚定不移地做下去。不可能做到半途就不做了，那会害了多少合作伙伴？”