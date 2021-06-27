特斯拉中国召回逾28万辆电动车

中国国家市场监管总局周六宣布，特斯拉汽车北京和上海公司根据相关监管要求，向总局备案了召回计划，决定自即日起召回部分进口和国产Model 3、国产Model Y电动汽车，合计28.552万辆；特斯拉最新回应表示，将严格按照国家要求，不断完善和提升安全性。

据路透社报道，本次召回范围内的车辆由于主动巡航控制系统问题，易造成驾驶员在一些情况下误激活主动巡航功能。中国国家市场监管总局通告：“本次召回活动是在国家市场监督管理总局启动缺陷调查情况下开展的。”通知称，受调查影响，特斯拉汽车北京和上海公司决定采取召回措施，消除安全隐患。

特斯拉官方微博“特斯拉客户支持”发文称，将从通告发出的第二天开始分批次执行该召回；此次召回后提高了激活主动巡航的阈值，加入主动巡航功能激活和退出的提醒。

根据市监总局通知，特斯拉汽车北京公司召回2019年1月12日至2019年11月27日期间生产的部分进口Model 3电动汽车，共计35665辆。

特斯拉汽车上海公司召回2019年12月19日至2021年6月7日期间生产的部分国产Model 3电动汽车，共计211256辆；2021年1月1日至2021年6月7日期间生产的部分国产Model Y电动汽车，共计38599辆。

通知并指出，特斯拉汽车北京和上海公司将通过汽车远程升级（OTA）技术为召回范围内的车辆免费升级主动巡航控制软件；对于无法通过汽车远程升级（OTA）技术实施召回的车辆，将通过特斯拉服务中心联系相关用户，为车辆免费升级主动巡航控制软件，以消除安全隐患。