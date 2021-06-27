学者：三胎20年以后才能有支付能力

中国东北财经大学中国战略与政策研究中心主任周天勇说，现在即使生三胎，20年以后他才能创造财富，才有收入，才能形成有支付能力的需求。

据新浪财经报道，周天勇出席《双循环新发展格局》新书发布会时说，工业投资实际上是和消费投资绑在一块的。人口增长的时候供给自动创造需求，但是到人口萎缩的时候，它叫消费需求的收缩，要求生产能力自动收缩。“问题在这儿，你投资也上不去，出口下来了，人口在迭代收缩，这个局面怎么应付？”

他表示，现在也有学者认为，经济增长没有人口劳动力红利了，中国还有人力资本红利，可以弄一堆机器人创造更多的财富。他表示：“但创造出来卖给谁？谁来享受这个财富？经济学上生产的可能性边界不仅决定于生产潜力，也是由需求决定的。因此他强调，分配和消费很关键。”

周天勇还认为，城乡居民有工业化的需求和欲望。他指出，2020年中国农民汽车每百户才23辆，城镇居民平均每百户也才是43辆，而美国是200，韩国和日本是150到160辆，欧洲都是这样，俄罗斯100辆。他表示，汽车的收入需求弹性和未来进入汽车社会、成熟社会的潜力非常大。为什么产品销不掉？他表示是循环上出了问题。第一个问题，消费需求迭代式收缩解决不了。“因为你现在即使生三胎，20年以后他才能创造财富，才有收入，才能形成有支付能力的需求。”