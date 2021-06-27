抖音：农村视频创作者收入增15倍

短视频平台抖音发布的报告显示，过去一年抖音农村视频总获赞量达到129亿，农村视频创作者收入同比增长15倍。

据界面新闻报道，抖音发布首份三农数据报告显示，三农创作者年龄多在31至40岁，有超过一半的创作者是返乡青年。这些返乡创业青年有21%是城市白领，17%是农民工，还有13%是大学生。工人、妇女和退伍军人也是农村视频的主要创作者。和上一代农民相比，这一代新农人成为短视频创业的主力军。

抖音数据显示，三农创作者来源最多的省份包括山东、河南、四川这样的农业大省，其次是广东和云南。以县级维度来看，在创作者最多的十个县中，山东省上榜的县区最多，包括济宁市嘉祥县、菏泽市郓城县和潍坊市寿光县。

据悉，嘉祥县和郓城县分别以黄牛养殖和农业器械生产闻名，而寿光作为全国知名的蔬菜之乡，从2000年开始每年举办中国（寿光）国际蔬菜科技博览会，展示各类优质蔬菜品种和高科技培育技术。寿光县的三农创作者们也利用抖音平台，将优质的蔬菜销往全中国。

在各类三农视频中，农村生活、农村美食和三农电商最受大众欢迎。农村生活和农村美食反映了当前新一代农民的日常生活、三农电商视频则可以将农民自己种植的水果、蔬菜等农副食品的成长过程直观地展现出来，让受众产生购买的欲望。

