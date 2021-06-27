杨利伟的文章选入中国语文课本

有网友发现，中国人教版七年级下册语文书中有篇课文名为《太空一日》，作者正是杨利伟。

据《中国青年报》报道，因教材是近几年新修订的，不少人都没学过。 6月26日，文章被发到网上后，仅数小时转发上万。

杨利伟2003年10月15日搭乘神五载人飞船成功出征太空，成为首位 叩访太空的中国航天员。

杨利伟在文中提到，自己2003年乘坐火箭上升到三四十公里的高度时，火箭和飞船开始急剧抖动，和人体产生了共振。他当时觉得“五脏六腑似乎都要碎了”，甚至以为自己要牺牲了。共振持续26秒后，慢慢减轻，他才从极度难受的状态解脱出来。

他还透露，从载人飞船上看到的地球，并非呈现球状，而只是一段弧。因为地球的半径有6000多公里，而飞船飞行的轨道离距离地面的高度是343公里左右。平常在地理书上看到的球形地球照片，是由飞行轨道更高的同步卫星拍摄而来。

在太空中，他可以准确判断各大洲和各个国家的方位。因为飞船有预定的飞行轨道，可以实时标示飞船走到哪个位置，投影到地球上是哪一点，有图可依，一目了然。

杨利伟还透露，他在太空没有看到长城。在太空，实际上看不到任何单体的人工建筑。即使是巨大的城市，在夜晚看到时也只是淡淡的红色。在太空中，他还看到类似棉絮状的物体从舷窗外飘过，小的如米粒，大的如指甲盖，听不到什么声音，也感觉不到这些东西的任何撞击。他认为那些也许是灰尘，高空可能不那么纯净，会有一些杂质，也可能是太空垃圾。那些物体悬浮在飞船外面，他无法捕捉回来，至今还没弄清那到底是什么。

杨利伟还谈到神秘的敲击声。他写道：“我在太空还遇到另外一个至今仍然原因不明的情况，那就是时不时出现的敲击声。 这个声音是突然出现的，并不一直响，而是一阵一阵的，不管白天还是黑夜，毫无规律，说不准什么时候就响几声。既不是外面传进来的声音，也不是飞船里面的声音，仿佛谁在外面敲飞船的船体。”

鉴于飞船的运行一直很正常，他并没有向地面报告这一情况。回到地面后，人们对这个神秘的声音做过许多猜测。技术人员想弄清它到底来自哪里，就用各种办法模拟它，拿着录音让杨利伟一次又一次听，他却总是觉得不像。

