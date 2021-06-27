港财政司长：将测试数字人民币在香港使用

香港财政司司长陈茂波表示，未来一年会为在香港发行批发及零售层面央行数码货币加强准备，包括研究港元数码货币在本地零售层面的应用，并就数字人民币在香港的使用进行技术测试。

据星岛日报报道，陈茂波今天在网志中表示，锐意推动本港经济朝数码方向转型，鼓励更多企业利用科技提升运作效能和拓展业务，希望这成功方程式能应用在各个方面。除了在零售层面的电子支付，当局也推动深化央行数码货币(CBDC)使用的研究。除了在跨境贸易支付层面继续试用CBDC外，未来一年会为在香港发行批发及零售层面CBDC加强准备，包括研究港元数码货币在本地零售层面的应用，并继续与中国人民银行合作，就数字人民币在香港的使用进行技术测试，为内地和香港居民提供便捷的跨境支付服务。

陈茂波说，从零售层面的支付平台，到央行层面的数码货币发展，整个经济的不同范畴和层面，因应科技变革带来的挑战与机遇，寻索新应用、新服务。他续指，无论是创新科技作为新产业的发展，或是从地域上以粤港澳大湾区为策略发展据点，或是拓展绿色金融以把握绿色可持续发展的庞大商机，都是为香港创造更大的增长动能和发展空间，也让青年在寻索自己的兴趣时，能有更宽广的舞台和更多样化的选项。