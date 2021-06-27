刘长乐据传以760万美元脱售美豪宅

凤凰卫视创始人刘长乐，据传将以760万美元（约1020万新元）脱售其位于美国加州圣盖博谷（San Gabriel Valley）的一栋豪宅。

美国网站“Dirt”本月2日引用房契资料称，尽管这栋号称是“当代地中海风格”的豪宅，于2004年被刘长乐以400万美元购入，但他随后将该房产转让给其双胞胎女儿——刘点点和刘滴滴；她们其中一人曾就读洛杉矶的法学院，目前两人都已搬回中国。

据报道，这栋豪宅在过去十年中很少使用。

根据房地产网站“Redfin”的介绍，这栋占地超过5.4亩的豪宅，位在一个拥有24小时守卫的高档小区。该豪宅建于1997年，距离至今已有24年，其拥有超过8000平方呎的两层居住空间，包括七间卧室、八间浴室。

“Redfin”称，豪宅所在的位置视野极好，可将洛杉矶市中心和圣盖博山脉一览无遗。

凤凰卫视自1996年在香港启播以来，刘长乐身兼董事会主席和行政总裁，2000年在香港创业板挂牌上市，2008年转至香港交易所主板上市。69岁的刘长乐掌控这家多元化的媒体集团已经25年，他同时也是中国全国政协常委。

2月26日，凤凰卫视公告，刘长乐由于其他工作安排已卸任行政总裁一职，但会继续担任董事会主席及执行董事；上海市政府原新闻发言人、新闻办公室主任徐威则获委任为新一任行政总裁，为期三年。

此前，有消息传出称凤凰卫视疑因关连企业凤凰金融P2P借贷“爆雷”触发高层大地震，刘长乐及其家族成员或将全部退出凤凰。

5月5日，海南海口警方发出通报称，凤凰卫视旗下的凤凰金融涉嫌非法吸收公众存款被立案侦查，刘长乐的女婿、凤凰金融实控人贺鑫被刑事拘留。

本周二（6月22日），凤凰卫视发布公告，刘长乐已辞任主席及执行董事，由徐威接任。

凤凰卫视常务副总裁及总编辑孙玉胜获委任为执行董事，紫荆文化集团副总经理孙光奇任非执行董事，信德集团行政主席何超琼获委任为副主席及非执行董事。

综合公告和《香港经济日报》报道，凤凰卫视今年4月宣布易手，刘长乐悉售所持的凤凰卫视股权，由中国财政部旗下紫荆香港、信德集团全资附属公司Common Sense接手，分别持股21%和16.93%。