广东连续五天零新增 多地开放堂食

中国广东省已经连续五天报告“零新增”冠病病例，广东多地开放堂食服务。

据中新社报道，广东省卫生健康委员会27日通报，全省26日无新增本土确诊病例和本土无症状感染者。这是该省连续五天报告“零新增”。

其中，广州已经连续七天报告“零新增”。本轮疫情全市累计报告153例感染者，包括146例确诊病例和七例无症状感染者。

广州市卫生健康委员会26日发布通报，该市荔湾区、白云区、南沙区的四个区域调整为疫情防控低风险地区。目前广州全市疫情防控中风险地区清零。

此轮广州本土疫情获得有效控制，广东多地开放堂食服务。广州市天河区全区所有餐饮服务单位26日全面恢复堂食服务；佛山市禅城区、南海区、顺德区发布通告，恢复部分堂食服务。至此，佛山五区餐饮场所均恢复部分堂食服务。

东莞市疫情防控指挥部办公室27日宣布，对13个执行封闭管理的重点区域进行解封；对麻涌镇执行封控管理的住宅小区进行解封。所有住宅小区解封后执行七天的严控管理措施，设置卡口，实行24小时值守，严格落实测温、扫码、佩戴口罩等防控措施，禁止非必要人员及车辆进出。

中国国务院联防联控机制综合组广东工作组医疗救治组专家、北京协和医院重症医学科主任隆云26日晚接受媒体采访时介绍，在本轮疫情中，广州共收治了166例确诊病例，均在广州医科大学附属市八医院集中救治。目前广东疫情得到了有效控制，多数患者的病情都在好转，他们以轻型和普通型为主，有一例危重症病人在院治疗。

广东现仍有四个中风险地区，分布在深圳、佛山和东莞。