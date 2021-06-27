刘兆佳：国安法具足够震慑 已达预期目标

中国全国港澳研究会副会长、香港中文大学社会学系荣休讲座教授刘兆佳总结香港国安法实施一周年的效果时说：“国安法令香港迅速恢复平静，大体上国安法已经达到预期目标，已经发挥足够的震慑作用，令很多人因为怕触犯该法而不敢再从事反中乱港的行为。”

据中新社报道，刘兆佳受访时说：“最瞩目的事件就是拘捕黎智英。”他说，涉嫌违法的人有的被拘押，有的已被囚禁，而不少过往较为激进的组织均告解散。当反中乱港势力既无组织，又缺乏头目、资金和外国势力资助时，再要发动抗争或动乱已较过去“难了很多”。

香港国安法实施后，特区政府采取了连串法律行动。刘兆佳说，这些行动一部分源于香港国安法，另一部分是执行原有的本地法律，两者加起来更有力度地支撑起维护国家安全的法律网络。

他认为，香港国安法的震慑作用并非表现在根据该法而被起诉之人的数量上，而是改变了社会的法律气氛和法律体系。此外，特区政府因应该法的实施开始推动国安教育，让学生更了解国安的意义和重要性。

刘兆佳说，香港进入新时代的大目标是确保“一国两制”全面准确实施，促进中央和特区、港人和内地人的关系，强化特区政府推动新政策和新改革的能力，强化公务员队伍对国家和香港的忠诚度。

刘兆佳表示：“关键是公务员要积极地、诚心诚意地支持特区政府的工作和中央对港政策。”

刘兆佳说：“政府领导层，特别是主要官员，非要有种新的政治思维不可。”同时主要官员须对国家和民族有相当强的效忠程度，这样才能去推动新的政策和改革，并确保公务员去加以落实。

刘兆佳认为，香港国安法和完善选举制度在拨乱反正的路上发挥着不同的作用，而教育、媒体、公务员、行政机关等方面的改革仍要一步步推进，这样才能最后达到“一国两制”下的爱国者有效治港。

刘兆佳还说：“我从来不担心香港会吸引不到人才。”他说，实际上香港只是恢复了正常的情况，绝大部分人的自由和权利不仅未受影响，反而受到了保护。