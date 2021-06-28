香港立场新闻六董事辞职 旧文章暂时下架

香港亲泛民主派媒体立场新闻昨晚（27日）宣布，将今年5月以前发表的博客文章、转载文章和读者投稿等评论文章，全部暂时下架。同时，其六名董事包括艺人何韵诗等，则辞去董事职务。

立场新闻昨晚在官方面簿专页作上述公告，并称虽然“文字狱已降临香港”，但仍然坚持在新闻报道上不自设禁区，凡重要的、具公共性、关乎公众利益、有新闻价值的事实和观点，都会尽力报道。“过去如是，日后也如是。”

“我们会继续发掘真相、继续开放园地让博客发表文章。”

立场新闻的公告共有五点。首先，是将今年5月份及之前刊出的博客文章、转载文章和读者投稿等评论文章都暂时下架，并与作者确认继续刊出的意愿和风险后，再考虑合适安排及重新刊出。

立场新闻也说，会持续将网站内容备份。至于所编採的新闻、特写、专页、影像，立场新闻强调，将维持不变并一直更新。

第二点则是为避免一旦遭遇没顶之灾，浪费支持者的金钱，立场新闻将暂停接受赞助，包括中止付费会员的月费转帐安排，停止接受新会员。立场新闻透露，该机构目前的资金足够应付未来九至12个月的开支，且仍然会补充若干人手。

第三点则是呼吁支持者考虑把目前给予立场新闻的赞助，转投给其他同样自主独立、坚持言论和新闻自由的媒体、自由记者、评论人及新闻业界组织。

第四点是，立场新闻5月起已终止了入职半年以上员工的僱佣合约，以高于法令要求的补偿额结算了年资，并以不低于原条件签订新合约重新聘用。“绝大部份员工留职，继续如常工作。”

公告提到的最后一点是，立场新闻母公司的六名董事——余家辉、周达智、吴霭仪、何韵诗、方敏生及练乙铮将辞去董事职务。

公告最后强调，立场新闻团队过去六年半与香港人“共历凄风苦雨，珍重彼此，一起编织香港存亡的共同记忆”。

“我们会继续为传承这份记忆紧守岗位，与香港人同行，善用赞助人与读者的心意，做好每一段新闻，书写香港、记录香港。”

作为香港泛民主派最具代表性的媒体，《苹果日报》上周四（24日）停刊后，立场新闻被外界认为是港府下一个整治的对象。

其实，早在《苹果日报》宣布停刊之前，港区人大代表吴秋北就已放风声了。吴秋北本身是亲北京工会——香港工联会的会长，此前泛民主派于2014年“占领中环”争取普选运动堵路抗议期间，他也是“保普选反占中大联盟”的主要发言人之一。

他于上周二（22日）在社交媒体上公开点名立场新闻，批评其等几家港媒“反中反共乱港”，并称：“一国两制已进入新时代了，如此反中反共乱港居心怎不自取灭亡！”

吴秋北认为，立场新闻不断炒作《苹果日报》资金被冻结，因此无法给员工发放薪水，并向政府警方泼污水，试图诱导舆论认为政府警方才是员工权益受损的祸首，“从而转移壹传媒及黎智英等为害国家安全，才是戕害员工真凶的事实”。