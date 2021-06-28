港媒：壹传媒考虑将员工名单交给保安局以支付薪水

香港媒体披露，壹传媒正在考虑是否答应保安局的要求，交出员工名单，以换取港府解除依据《香港国安法》实施的资产冻结令，并解决支付员工薪金的问题。

据香港《南华早报》昨天（27日）报道，消息人士透露，一些员工坚决反对壹传媒交出员工名单，因为他们担心执法单位可能根据名单信息进行报复。

香港警方国安处上周冻结了壹传媒旗下已停刊的香港《苹果日报》三家关联公司资产，总值1800万港元（308万新元）。壹传媒董事会随后在会议上同意致函保安局，请求解冻部分资产，以免因欠薪而违法。

一名不愿具名的前职员称，员工们对于他们能否从公司那里拿到薪水寄予任何希望，“但我们也不希望同事们因全体员工姓名的名单交给政府，而要生活在新型恐惧中。”

壹传媒人力资源部是在上周五（25日）发布关于资金解冻谈判进展的内部电子邮件中，披露香港保安局的上述要求。

该部门写道：“本集团申请解除资金冻结令以支付工资，但保安局要求本集团提供更多敏感信息。由于此事涉及个人隐私，管理层目前正在与法律团队审视并进行跟进。”

消息人士称，上述敏感信息包括工作人员名单，但人力资源部未提到这个信息，以免让同事们感到畏惧。

保安局发言人以法律程序正在进行中为由，拒绝证实他们是否向壹传媒获取信息，但称保安局局长将依法处理与被冻结的财产有关的任何申请。

壹传媒董事会原定今天再次开会审议并批准2020-21年度报告，但会议已被推迟，直至另行通知为止。

壹传媒工会称，管理层尚未将此事告知工会，但强调员工隐私必须是重中之重，如果管理层想将员工个人数据交给第三方，就必须征得员工们的同意。

《南华早报》也引述《苹果日报》报道称，公司在该报停止运作时至少雇佣了800 人。