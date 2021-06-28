林郑率60人赴北京参加中共党庆活动

香港行政长官林郑月娥今天（28日）将应邀并率团前往北京，参加中国共产党成立100周年庆祝活动。香港媒体引述消息人士称，林郑将率领60人上京参与。

港府昨天在官网上公布，财政司司长陈茂波、律政司司长郑若骅、政制及内地事务局局长曾国卫、保安局局长邓炳强、行政长官办公室主任陈国基，以及多名纪律部队部门或机关首长也会一同赴京。政务司司长李家超将在林郑离港期间，署理行政长官职务。林郑将在7月1日回港。

香港司法机构也在港府官网上宣布，终审法院首席法官张举能和高等法院首席法官潘兆初今天将应邀前赴北京，参加中共党庆活动。

香港《星岛日报》则引述消息人士报道，到北京出席中共党庆活动的香港代表团成员也包括港府官员及香港各界代表，如立法会主席梁君彦、行会召集人陈智思、建制政党各有一名代表，商界商会也有代表获邀。

消息人士透露，两位全国政协副主席董建华与梁振英，以及全国政协常委早前已抵京开会，他们将于会议完毕后会继续留在北京一同参与百年党庆活动。

消息人士也称，香港代表团将在今天早上乘坐专机抵达北京，晚上到国家体育场（鸟巢）出席庆祝中国共产党成立100周年大型文艺演出《伟大征程》，当晚演出将有烟花绽放，届时党和国家领导人、获得功勋荣誉表彰的代表、基层党员和群众代表等各界人士，都会到现场观看。此外，香港代表团将在7月1日参加以中共中央名义隆重举行的庆祝中国共产党成立100周年大会，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平将发表讲话，代表团将于7月1日晚返港。

香港代表团成员吴秋北认为，代表团本次能上京参与党庆活动意义重大，因为在过去的执政党周年庆祝上，香港参与度普遍不高。