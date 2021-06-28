据报解放军演练远火实弹射中酷似爱国者导弹靶标

中国媒体前天（26日）报道，解放军东部战区第71集团军某炮兵旅在东部沿海地域展开一场以实战为背景的远火实弹射击，精确命中酷似爱国者导弹的靶标，但未对这个靶标作进一步说明。

综合“演兵场”微信公众号和新浪军事报道，该炮兵旅演练中使用03式远火，对150公里外的导弹发射车，以及战斗机靶标实施精准摧毁，场面十分震撼。该炮兵旅旅长介绍，此次演练全面检验了部队基于体系支撑下的侦察监视、跨海打击等作战能力，锻炼提升了远火打击核心整体作战能力。

报道称，第71集团军官方微信号“亮剑东南”上周四（24日）发布了演练的高清视频。演练主要分三个部分，第一个课目要求远火营的官兵们前方某疏散隐蔽地域，对武器装备进行伪装，同时建立通讯网络和警戒防御体系，以抵抗敌方卫星侦察。第二个课目是快速机动至技术阵地，并实施发射前的气象探测、弹药装填等任务。第三个课目是此次演练最重要也是最精彩的部分，那就是实弹发射环节。

03式远火，中国官方全称“PHL-03式300毫米多管火箭炮”，是中国发展的新一代多管火箭炮。该型多管火箭炮可携带12发火箭弹，最大射程为150公里。12枚火箭弹全部射出，打击覆盖范围可以达到7.5公顷，相当于10个足球场那么大。

报道称，众多新技术的加持，使得03式远火在射程、命中精度、杀伤威力方面达到了世界先进水平。作为中国陆军炮兵部队的远程火力打击的“杀手锏”武器，03式远火发射速度快、火力猛、突袭性好。随着远火装备升级改造，以及各种新技术的加入，03式远火战略用途也在不断扩展。打坦克、炸机场，还能用于反舰打击海上运动目标，这些都成了03式远火的家常便饭。