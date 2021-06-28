印军在中印边境增五万士兵 转向“进攻性防御”

印度已把至少五万名士兵增调至与中国接壤的边境，历史性地转向对全球第二大经济体采取“进攻性防御”军事姿态。

彭博社引述四位知情人士报道，过去几个月，印度向中印接壤的三个地区调派了军队和战斗机中队。两位知情人士称，目前印度总共有大约20万名士兵驻扎在两国边境，人数比去年增加了40%以上。

印度军方和印度总理办公室的一位发言人均未回应置评请求。

一位知情人士称，印度之前的军事部署主要是为了阻止中方行动，但此次重新部署将使印军指挥官在必要情况下有更多选择，以“进攻性防御”战略攻击和夺取中国领土。

这包括“浅度介入”行动，即派更多直升机将士兵从一个山谷空运到另一个山谷，并动用像BAE Systems Inc.制造的M777榴弹炮这样的火炮。

目前不清楚中国在边境有多少军队，但印方侦测发现，中国人民解放军最近将更多部队从西藏调至新疆军区司令部，后者负责喜马拉雅山沿线有争议地区的巡逻任务。

两名知情人士表示，中国正在西藏有争议的边境地区新建跑道建筑、防弹掩体以容纳战斗机和新机场。他们称，过去几个月中国还向上述地区增加部署了远程火炮、坦克、火箭团和双引擎战斗机。

中国外交部一位发言人在回答提问时表示，中方“不会对未经证实的消息发表评论”。