武汉实验室唯一外籍科学家：自己没得冠病

唯一一名曾在中国武汉病毒研究所最高生物安全等级第四级实验室展开研究的外籍科学家认为，冠病病毒很有可能源自自然界，并声称自己没得冠病，而她在研究所认识的人到了2019年底也没生病。

彭博社今天（28日）发布澳大利亚病毒学家安德森（Danielle Anderson）的专访内容。安德森2016年在杜克一新加坡国大医学院任职期间，开始与武汉研究员展开合作。她在2019年曾有一段时间每天前往研究所，同年11月结束在研究所的工作。

安德森指只含部分真实内容，或被歪曲的信息掩盖了关于实验室功能和活动的准确信息，并称实验室功能和活动比媒体描述的，更按照常规进行。

安德森说，实验室有严格规定和要求，旨在确保正在研究的病原体受到控制，研究员也得先接受长达45小时的培训，才能取得获准独自在实验室工作的认证。此外，研究所也有通报程序，通报出现与在高风险防护实验室处理的病原体相对应的症状。

她说：“如果有人生病，我会假定我下来会生病，但我没有。我在接种冠病疫苗之前，在新加坡接受冠状病毒检测，我从来没有患上冠病。”

安德森也声称，许多与她合作的武汉工作人员曾在2019年12月前来新加坡参加一项活动，但没听说实验室传出有人生病的信息。

安德森说，如果有证据表明冠病疫情源自武汉实验室，她“可以预见下来可能会发生的事件”，并称自己还没天真到绝对将这个因素排除在外。

她指出，研究人员花了近十年的时间才确定沙斯（SARS）病原体在自然界的源头，所以对于研究人员还没有找到“确凿证据”，确定导致冠病疫情爆发的蝙蝠类种，她并不感到惊讶。

中美两国正就冠病疫情源头与疫情信息透明度问题展开口水战。北京曾提出了冠病通过受污染的冷冻食品从海外进入中国的理论，而一些外国政治人物则呼吁对该病毒从实验室泄漏的可能性进行更多调查。

《华尔街日报》5月曾报道，三名武汉病毒研究所人员在2019年11月疑似患病，他们的症状严重到必须去医院求医。武汉病毒研究所新发传染病研究中心主任石正丽随后在《纽约时报》访问中，驳斥病毒从实验室泄漏的质疑。