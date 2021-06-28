中纪委副书记：反腐败斗争是决不能输的政治斗争

中共中央纪委副书记、国家监委副主任肖培今天（28日）引述中共总书记习近平的话，强调腐败对中共的执政基础破坏力最大，杀伤力也最大，最容易颠覆政权的就是腐败，是党面临的最大威胁，反腐败斗争是一场输不起也决不能输的重大政治斗争，必须决战决胜。

据中央纪委国家监委网站发布的信息，肖培在庆祝中共成立100周年活动新闻中心举办的新闻发布会上说，反腐败斗争是重要一役，也是中共自我革命、全面从严治党的一场硬仗。中共已经形成了不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制，显示反腐败斗争取得压倒性胜利。

肖培说，中共一度出现党的领导弱化、党的建设缺失、从严治党不力、管党治党宽松软的状况，但这些情况已经扭转，曾经削弱的阵地已经巩固，党的面貌焕然一新。

官方数据显示，从2012年12月到今年5月份，纪检监察机关共立案审查调查省部级以上领导干部392人、厅局级干部2.2万人、县处级干部17万余人、乡科级干部61.6万人。

此外，中共十八大以来，中国全国纪检监察机关立案审查调查案件380万件，说细一点是380.5万件，查处了408.9万人，中共给予党纪政务处分的是374.2万人。

肖培也说：“所以总书记讲，民心是最大的政治，不得罪成百上千的腐败分子，就要得罪14亿人民，这是一笔再清楚不过的政治账、人心向背账。”