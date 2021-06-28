6月多名印尼医生死于冠病 当中至少10人接种过科兴

印尼一个医学协会称，本月死于冠病的26名印尼医生中，至少有10人接种过由科兴开发的疫苗，且已接种两剂。

据《华尔街日报》报道，印尼医学协会冠病风险缓解团队的领导者Adib Khumaidi表示，该团队仍在努力核实其他16人的疫苗接种情况。据该团队的最新数据，在五个月时间里，至少有20名完全接种过科兴疫苗的医生死于冠病，占该时间段内医生死亡人数的五分之一以上。

相关死亡人数在未来几周可能进一步上升。目前，印尼正对抗冠病确诊病例激增之势，全国各地的医院挤满患者。

流行病学家称，需要对这些死亡病例进行适当的调查，以确定医院护理不当或慢性基础疾病等因素是否为主要原因。他们还表示，需要有更多数据，包括总体有多少接种了疫苗的医生感染；印尼卫生部称其未追踪这一数据。

根据该医学协会的数据，在总计约16万名印尼医生中，大约90%都接种了科兴疫苗，由此可见，接种该疫苗但死亡的医生只有极少数。

《华尔街日报》引述英国东安格利亚大学医学教授Paul Hunter表示，一些已完全接种冠病疫苗的印尼医生死于冠病并不一定出人意料。他说，这或许是一系列因素共同作用的结果，包括科兴疫苗“有效性可能不如市场上大多数其他疫苗”，而且印尼各家医院处理危重病例的设备和能力也不一定能达到医疗体系更强大的国家的医院水平。

报道称，印尼严重依赖科兴疫苗。该疫苗获得了世界卫生组织的紧急使用授权，但由于不同临床试验得出的有效性结果差异巨大，以及数据缺乏透明度，一些公共卫生专家对这款疫苗的保护效力以及保护时间感到担忧。

巴西的一项研究显示，该疫苗预防有症状感染的有效性仅为50%左右，不过其在预防重症方面显示出更高有效性。智利政府4月份表示，科兴疫苗接种第二剂两周后预防冠病死亡的有效性为80%。

印尼政府部门上个月表示，一项回溯性研究比较了首都雅加达已接种和未接种疫苗的医生在对抗冠病病毒方面的表现，结果显示，科兴疫苗在预防患者死亡方面非常有效。这项研究是在目前这轮疫情之前进行的，眼下这波疫情在一定程度上是由高传染性的冠病变异毒株德尔塔（Delta）引起，该毒株已导致印度感染人数大幅增加。目前还不知道本月在印尼死亡的医生中，有多少人感染了德尔塔毒株。

印尼政府发言人Siti Nadia Tarmizi表示，需要对这些医生死亡的个别情况进行调查，才能得出关于科兴疫苗的结论。Tarmizi称，在印尼的一些重灾区，比如爪哇中部的古突士，感染冠病病毒的几百名已接种疫苗的医务人员中，大多数人症状轻微，而且恢复得很快。她称：“真的不能说科兴疫苗不够理想。”

印尼医学协会收集的数据显示，医生死亡人数已低于去年12月份和今年1月份，当时印尼医生死亡人数激增，疫苗接种工作刚刚启动，这两个月份中每月均有约60名医生因感染冠病病毒去世。而6月份到目前为止，医生死亡人数为26名。