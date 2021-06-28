香港警方反对三团体办七一游行

香港警方不批准三个团体提出的周四（7月1日）游行申请，并已发出反对通知书。其中一个团体回应时说，他们将会就此提出上诉。

综合香港《星岛日报》和东网报道，警方解释，集会及游行不属于限聚令豁免群组聚集，是人多聚集的高危活动，并有理由相信会增加参与者及市民染疫风险，对大众的生命及健康构成重大威胁，即使主办方设置条件，这些条件也不能协助维护公共秩序、公共安全及保护他人权利自由，因此反对上述游行及集会。

警方也指出，有关公众集会及游行属于未经批准集结，任何人明知而参与或召集即属犯下罪行。

三个团体社会民主连线、天水连线，以及守护大屿联盟，早前向警方申请7月1日举办游行，主题为“坚守民间社会、抵抗政治打压、释放所有政治犯”。

在过去举办多场“七一”游行的民间人权阵线（民阵）已表明，今年将不会主办“七一”游行。

民阵临时召集人锺松辉此前说，不会举办七一游行的主要原因是，警方已经将民阵定义为无注册社团，根本难以合法申请举办游行，加上还有限聚令限制就更难了。

他个人认为，自2002年成立的民阵，“现在的情况不是叫做解散，但不会再搞任何活动”，“明年也都不会再搞”，已经完成历史任务。锺松辉也说，大部分团体成员已退出民阵。

2002年9月创立至今接近20年的民阵是香港泛民主派的联合平台，几乎所有民主派的政党及组织都参与其中。民阵由2003年起至2019年连续十多年都举办“七一”游行。

民阵近来被传或遭取缔，早在4月下旬接获警方来函指曾于2006年7月申请注册为社团，获批准及接纳，至同年9月向社团事务主任申请取消注册后，有迹象显示民阵仍以社团形式运作，涉嫌违反《社团条例》第五条规定。

香港警方要求民阵提供书面资料包括未再申请社团注册的原因；自2006年9月至今曾举办公众游行及集会的日期及地点；成立以来所有收入来源、开支及使用的银行及户口账号等。