毕马威：香港上半年IPO集资额创新高

国际会计师事务所毕马威表示，香港首次公开募股（IPO）市场受投资者需求殷切和市场气氛畅旺的提振，上半年的集资总额创历史新高，达260亿美元（349亿新元）。港交所目前在全球五大证券交易所中排名第三，而上交所紧随其后，IPO集资总额达206亿美元。

据《信报》报道，毕马威发表关于IPO市场的2021年中期回顾时表示，综观全球市场，上半年的集资总额和上市宗数按年分别上升196%及134%。美国、香港及大陆A股市场仍处于领导位置，合共集资1307亿美元。科技、媒体及电讯业、医疗保健及生命科学和消费品市场是表现最突出的行业，占美国、香港和A股IPO市场集资总额70%以上。

香港市场方面，多家企业继续来港第二上市，提振香港的金融和资本市场发展，同时显示出香港市场根基稳固，及其作为国际融资市场的重要性，并已形成可支持创新型公司发展的生态系统。

上半年共有六家规模较大的中国科技和物流公司上市，共集资1396亿元（港元，241亿新元），占香港集资总额的65%。此外，共有13家公司通过改革后的制度上市，集资总额为1411亿港元，占期内集资总额的66%。

香港近日宣布将提高主板上市盈利要求，是近30年来首次作出的举措。毕马威预料下半年IPO申请步伐或会加速，但以集资金额计，香港IPO市场不会受到显著影响。