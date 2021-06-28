华中科技大学男教授涉嫌性骚扰导师资格被取消

一名中国女网民实名举报华中科技大学一名男教师性骚扰，校方经调查后决定停止他的教师资格，并取消他的导师取消。

微信网民“三禾随笔”上周五（25日）发表题目为《华中科技大学教授性骚扰女研究生》的文章，声称在华中科技大学念书期间，遭到59岁的华中科技大学外国语学院教授张建伟性骚扰长达20个月。

这名网民指张建伟对她进行语言性骚扰、发微信、送礼物，并企图进行肢体接触，后期更以论文前途工作为诱导。

她写道：“张教授在男女情感研究上的造诣比其学术水平要深厚得多，擅长试探，骚扰和PUA。从一开始的言语挑逗到有意无意的肢体接触，温水煮青蛙般，顶着关心爱护的名号，披着长辈欣赏晚辈的遮羞布，对猎物进行围追堵截，直至得手。”

这名网民也称，在与张建伟接触的过程中，能够很明显地感知到她并非第一个受其骚扰的女生，因为他对所有套路极其熟稔，相当有自信且带有攻势。她说：“而这一猜想在帖子事件发生后得到了证实：在他同我分析别的嫌疑人，我多次询问他是否有骚扰别的女研究生时，他终于说漏嘴‘除了那个…真的再没有了’”。

联合早报网已经无法在“三禾随笔”公号上找到上述文章，但中国网民和网络媒体转载了这篇文章。

中共华中科技大学党委教师工作部随后在官网上发布“情况通告”称，该校相关部门在25日下午收到实名举报外国语学院教师张某某涉嫌骚扰女学生的材料，学校对此高度重视，立即成立调查工作组，启动调查。

工作部在两天后（27日）发布“处理通报”称，经调查后认为，张某某违反教师职业道德，造成恶劣社会影响，并经学校研究决定，取消张某某研究生导师资格，调离教师岗位，停止其教师资格。

“三禾随笔”随后转发了处理通报内容，并写道“事情终于结束了”，也感谢学校的积极调查，为她发声，以及各位老师和同学们为她鸣不平。