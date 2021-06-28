下午察：片仔癀贵过黄金 中国“神药”为何层出不穷？

单价贵过黄金、限购、线上预约线下排队，还不一定买得到……这说的不是爱马仕皮包，而是有新一代“神药”之称的中成药片仔癀。

本月下旬，北京、上海、广州、天津等中国各地片仔癀线下店均出现断货情况。据中国媒体报道，在官方实体店购买片仔癀药锭，不仅要在线上预约，还要凭身份证和处方排队购买，且每人每月限购两粒药锭。

线下门店一药难求，带动线上各大药店片仔癀价格水涨船高，片仔癀官方旗舰店显示产品缺货。在其他药房平台上，原本售价为590元（人民币，下同，123新元）的一粒片仔癀药锭被炒到1351元，但也依然缺货。就连胶囊版片仔癀的价格都涨到了1100元。

在淘宝平台上，片仔癀药锭（左）售价超过1300元，胶囊售价也达到1100元。（网络截图）

一粒片仔癀药锭重量只有三克，折算后每克单价高达450元；而本周一（28日）黄金单价为每克370元。片仔癀的单价已经超过黄金，堪称“药中茅台”。

千金难求的片仔癀究竟是什么药？又怎么一步步走上神坛的？

片仔癀“神”在哪里？

片仔癀产自福建漳州，名字中的“癀”，指的是“热、毒、肿、痛”，“仔”则是闽南方言中的语气词。意思是说，只需服用一片，即可消除各种癀症。

除了有个神气的名字，片仔癀也有一个神奇的传说。

相传明嘉靖年间，奸臣严嵩专权，一名宫廷御医为了躲避祸乱而逃到福建漳州，削发为僧，并用宫廷秘方制成中成药，为僧人和当地百姓治病。久而久之，秘方落地生根，如今片仔癀由漳州片仔癀药业股份有限公司独家生产。

据介绍，片仔癀有消炎止痛、清热解毒、化瘀消肿的功能，对肝炎、胆囊炎、咽喉炎、中耳炎及一切炎症引起的疼痛、发热等症都有很好的疗效，还可以用于治疗疔疮肿毒、刀枪外伤、蛇咬伤、烧烫伤等。这也是为什么它又被称为“中华特效抗生素”。

片仔癀在新加坡也有销售，一些中医用它来促进手术后病患的伤口愈合。在本地经销商官网上，一盒片仔癀胶囊的售价为168新元。

除了药锭，如今片仔癀还有许多衍生产品，如牙膏、化妆品等。其中最有名的片仔癀珍珠膏，据称不仅可以消除暗疮、粉刺，还可以使皮肤细嫩。如果你到闽南地区旅游，当地导游为了向你推销，很可能向你宣传一个不可查证的“现代传说”，说的是现任中国国家主席习近平当年在福建工作，在追求夫人彭丽媛时，送过她片仔癀珍珠膏。

片仔癀珍珠膏在闽南地区成为旅游景点热门商品。（网络图）

如何走上神坛？

虽然片仔癀售价原本就不便宜，但近来价格涨幅还是令人瞠目结舌。一些评论很快将涨价原因指向药品成分中的麝香。

片仔癀的配方和制药工艺属于“国家绝密级”，几百年来秘而不宣。但它的原材料却在包装上印得清清楚楚：麝香、牛黄、田七和蛇胆。分析认为，受冠病疫情影响，这些天然药材陷入供给不足、需求过旺的断供危机，今年来天然麝香价格已从每公斤30万元涨到40万元，进而推高了片仔癀价格。

从雄鹿身上提取的分泌物麝香，是片仔癀的主要成分之一。（网络图）

但西南证券报告显示，片仔癀锭剂涨价其实由来已久，在2004年至2020年的16年间，出厂价一共涨过10次，从每粒125元涨至390元，涨幅高达212％。除了药材价格逐年上涨，近年来片仔癀疗效被越传越神，恐怕才是涨价导因。

它从最初的消炎止痛药，变成了“包治百病”的神药。不少民众将它当做高端礼品乃至“镇宅之宝”。冠病疫情暴发初期，甚至有热心漳州市民想捐献家藏片仔癀，认为能用于治疗冠病。

去年3月，片仔癀发布公告称，片仔癀锭剂将增加用于治疗中晚期原发性肝癌功能，为这剂“神药”再添一重光环。

这么好的故事投资者岂会放过？于是他们一拥而上，把片仔癀当做金融产品炒作。价格越炒越高、越高越炒的羊群效应，不仅导致片仔癀药品断货，公司股价一年半来也翻了三倍，成为“中药股一哥”。中国《第一财经》报就报道，一名12年来持续购入片仔癀股份的散户，已通过这波暴涨赚取120亿元高额回报，累计投资回报率超过90倍。



片仔癀公司股价一年中翻了一倍，一年半里翻了三倍。（谷歌数据）

中医“神药”为何层出不穷？

片仔癀并非第一个被炒出天价的“神药”。上一个“药中茅台”东阿阿胶，零售价从2001年的每公斤80元一路飙升到2019年的每公斤5996元，19年间提价19次，涨价75倍。以犀牛角为原料的1960年产安宫牛黄丸，也曾在2019年竞拍出每粒11万元的高价。

事实上，不少被视为必备“神药”的中药，医疗价值却并未受到官方认可。以片仔癀为例，它一直无缘国家医保目录，也迟迟没能纳入国家基本药物目录。但这并不妨碍民间对它的追捧，秘而不宣的配方、源自宫廷的传说，这些带神秘色彩又未被证实的说法，反而令民众更加趋之若鹜。

这也折射出传统中药在中国的发展现状：疗效难以验证，但国家必须扶持。2017年7月，中国首部《中医药法》正式实施，其中有一条就列明：中药经典名方，豁免临床试验，可以仅提供非临床安全性研究资料。

像片仔癀、东阿阿胶这样的中药公司，不少都有国企背景。作为漳州最大的企业之一，片仔癀公司被戏称为“一家企业养活半城人”，而漳州国资委间接拥有公司近六成股权。这些企业拥有产品的独家生产权，在市场上形成垄断，成了炒作“神药”肥沃土壤。

随着“片仔癀一粒难求”成为热议话题，片仔癀公司上周回应称，目前公司生产经营均属正常状态，针对近期市场情况，公司采取三方面措施，包括加大供应量、拓展销售渠道、并增加与锭剂同质同效的胶囊剂型供应，满足消费者需求，维护市场秩序。

不过，只要中药依然戴着朦胧面纱，民间依然信奉“神药”传说，追求利润的市场就还能进行新一轮炒作。片仔癀不会是最后一款千金难求的“药中茅台”，股市抄家们还有源源不断的新机会。