赵薇丈夫被追债三亿港元

据港媒报道，中国知名艺人赵薇的丈夫黄有龙，被指拖欠两笔合共1.5亿港元的贷款，于上周五（25日）连同贷款担保人被债权人上诉香港高院原讼庭民事控告。债权人要求法庭颁令黄有龙与担保人清还所有欠款，本金连同累积之利息总额约3亿港元（约5190万新元）。

香港东网昨天披露，此案原告为万汇有限公司，首被告黄有龙、次被告逄宇峰。据原告上诉指称，黄有龙在2016年8月，与一家“明诺国际财务有限公司”达成贷款协议，明诺国际财务同意向黄有龙借出1亿港元；逄宇峰则担任首被告的贷款担保人。

还款安排方面，黄有龙须预先把一张1亿港元、及12张200万港元的支票交给明诺国际财务，明诺国际财务每月兑现一张200万元支票作为利息，12个月后再兑现1亿港元本金的支票。

至同年10月，明诺国际财务与黄有龙达成第二份贷款协议，同样由逄宇峰做担保，贷款5000万港元。这笔贷款则要在三个月内清还，同样以预填支票还款，每个月还100万港元利息，三个月后再还本金。

报道引述原告表示，黄有龙由2017年6月开始，其还款支票便再无法兑现。换言之黄有龙除还了部分利息外，从没有清还本金。之后明诺国际财务在2018年11月，将这两笔债项转让给本案原告。

原告表示截至现在，第一笔贷款所欠之本金加利息，已累积至1.99亿港元；第二笔贷款的欠款总额，也达到逾9895万港元。原告现要求黄有龙以及逄宇峰立刻清还有关款项，并支付还款前继续滚存的利息及原告的诉讼费用。