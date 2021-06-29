此前被质疑“逃废债”并已进入重整的中国华晨汽车集团换帅。该公司昨天发布公告称，原辽宁能源投资集团党委副书记、副董事长、总经理沈铁冬，近日已出任华晨集团党委书记、董事长。

据路透社报道，华晨汽车发布的公告称，上周五（25日），华晨集团召开干部会议，省委组织部副部长孙嘉峰出席并宣布：沈铁冬任华晨集团党委书记、董事长，阎秉哲不再担任华晨集团党委书记、董事长。

公开信息显示，沈铁冬历任盘锦市副市长，盘锦市委常委、秘书长，市委办公室主任（兼），市直机关工委书记（兼）等职；之后任辽宁能源投资（集团）有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理。

阎秉哲原为辽宁省沈阳市副市长，2019年4月接替颇受争议的原华晨汽车董事长祁玉民；大约两个月后，祁玉民因涉嫌受贿、挪用公款、国有公司人员滥用职权一案，由辽宁省监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。

去年10月下旬，作为国企的华晨集团出现债券违约，11月20日宣告进入破产重整程序。所以市场将华晨集团将华晨中国股票质押等行为，解读为“恶意逃废债”。

今年4月下旬，华晨集团召开了第一次债权人会议。截止4月7日华晨集团等12家企业债权申报期届满，管理人共接受5950家债权人申报债权，申报总金额543.44亿元人民币（约113.04亿新元）。