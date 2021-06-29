中国指美加种族灭绝呼吁全面调查

中国常驻联合国日内瓦代表团公使蒋端在联合国人权理事会相关会议上发言指出，美国、加拿大等西方国家犯下的种族灭绝罪行，呼吁国际社会进行全面调查并追究肇事者责任。

根据新华社报道，蒋端是在人权理事会第47次会议与联合国秘书长防止种族灭绝特别顾问互动对话时作出以上表述。

蒋端表示，灭绝种族罪是公认的严重国际罪行，曾给人类带来惨痛的灾难，其破坏性影响至今仍然存在。美国在建国后近百年时间里，通过西进运动大肆驱逐、屠杀印第安人，美国印第安人人口从15世纪末的500万骤减至20世纪初的25万，至今印第安人还生活在偏远荒凉的“保留地”里。

蒋端还指，加拿大将15万原住民儿童强行送入寄宿学校进行“同化”，至少3200名儿童被虐待致死，这只是加拿大种族灭绝行为下遇害原住民数目的冰山一角。其他西方国家在殖民和侵略其他国家过程中，也犯下严重的种族灭绝罪和反人类罪。

蒋端强调，国际社会有责任对所有种族灭绝罪行进行全面、公正、深入的调查，追究肇事者责任，防止有罪不罚，并消除种族主义、种族歧视等种族灭绝罪行的遗毒。

此外，蒋端在同一场会议中的暴力侵害妇女问题特别报告员互动对话中，针对日本在二战中强征“慰安妇”的行为也表达了关切。

蒋端指出，特别报告员在报告中提及二战期间日本军队在中国南京大规模强奸和在多国强征“慰安妇”等罪行，这些历史事实铁证如山，不容否认。但时至今日，日本仍有许多人企图否认日本军国主义侵略者犯下的南京大屠杀、强征“慰安妇”等滔天罪行，否认甚至美化侵略历史，这同样是对受害国人民人权的严重侵犯，必会受到正义和良知的谴责。

蒋端强调，中方再次敦促日方停止否认和美化侵略历史，遵守国际人权义务，以诚实负责任的态度处理强征“慰安妇”这一历史遗留问题。

这是中国常驻联合国代表团继上周在人权理事会上指控加拿大对原住民种族灭绝，并对美英澳加日五国严重侵犯难民和移民的人权问题表达关切后再次对西方阵营进行反击。

此前美国等西方国家指控北京对新疆维吾尔族实施了种族灭绝，并以此为由抵制北京将在明年举办的冬奥会。