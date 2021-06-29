台驻澳门代处长因签证未获续签被迫返台

继台驻港办七名人员签证到期返台后，台湾驻澳门办事处代理处长陈佳鸿也因拒签“一中承诺书”，未获澳门政府续签而于前天（27日）返台，澳门办事处现余下四名台湾派驻人员。

综合《自由时报》和中央社报道，大陆委员会以书面形式应询表示，陈佳鸿在澳门签证期满，但因拒签“一中承诺书”，澳门政府不予续签，陈佳鸿因此返台。

台湾陆委会表示，政府针对澳门办事处可能面临的情况，也已积极准备应处方案，照顾好台湾民众应有的权益。

据了解，在澳门仅剩的四名派驻人员中，有两人签证将分别于今年8月、9月到期，陆委会现已指派其中一人为代理处长，其签证效期最长者可到明年10月底。目前驻处业务仍由派驻人员负责，但未来不排除循驻港办的模式，由当地雇员协助业务代理。

在陈佳鸿离开前夕，上周四（24日）下午澳门亲共人士赴台驻澳办事处递交陈情信抗议，宣称台湾和香港、澳门一样，都是中国不可分割的一部分，并指责台湾总统蔡英文拒不承认“九二共识”，破坏两岸四地人民的正常往来交流，伤害港澳繁荣稳定和“一国两制”。

陆委会提到上述抗议，称此举是抹黑台湾政府，显示澳门从官方到民间对台湾的不尊重与不友善，未来形势也难乐观。

据报道，澳府从2019年起，便要求台驻澳官员须签“一中承诺书”，否则不发签证。原驻澳处长陈雪怀届龄退休，2019年返台后，台湾政府无法派新处长赴澳履新，也是卡在“承诺书”，后向外交部借调原派驻澳门服务组长陈佳鸿为代理处长，但如今陈也因签证被迫返台。

此外，2019年奉调出任澳门台北经济文化办事处组长的陆委会专门委员张多马，也迟迟未获澳门当局发给工作签证，无法赴任。