日副防长：有必要“觉醒”保护台湾

日本防卫副大臣周一警告称，中国和俄罗斯的合作构成了日益严重的威胁，并表示面对北京方面对台湾施加的压力，有必要“觉醒”，并将台湾作为“一个民主国家”加以保护。

根据路透社报道，日本防卫副大臣中山泰秀(Yasuhide Nakayama)在对智库哈德逊研究所发表讲话时，对包括日本和美国在内的许多国家自1970年代以来承认北京方面而不是台北的“一个中国”政策是否经得起时间的考验提出质疑。

“这是正确的吗?”他在这场线上的活动中发出疑问，他指的是子孙后代将如何判断决策者对这个问题的态度，“我不知道。”

他说，民主国家必须相互保护，并指出他过去曾把台湾称为“红线”，他说：“所以我们必须把台湾作为一个民主国家来保护”，“所以觉醒吧，我们必须觉醒”。

中山泰秀指出，日本与台湾地理位置相近，台湾如果出事，将影响日本冲绳，而当地又驻有美军及军眷。

中山泰秀强调，中国在太空、飞弹技术、网络领域、核力量与传统武力的威胁与日俱增，并称中国有着“侵略性的想法及意志”。

中山泰秀还说，有必要向中国和俄罗斯显示威慑。俄罗斯已经在日本声称拥有主权的领土和美国夏威夷附近加强了军事演习。

“你可以看到中国和俄罗斯在一起合作，当他们在我们的邻国周围进行军事演习时，”他补充说，他希望看到美国“越来越强大”。

中山泰秀指的是日本政府决定取消占国内生产总值1%的国防开支上限。他说，日本需要在包括导弹在内的武器上投入更多资金，并削减成本，因为其预算的50%用于人力。

他说，面对中俄更紧密的合作，华盛顿和东京应该加强技术合作。