美媒：美国篮球运动员在中国被秘密软禁八个月

美国职业篮球运动员哈珀（Jeff Harper）向《华尔街日报》说，中国警方去年在深圳将他带走时并没有正式逮捕他，而是将他关进了一个房间里，而这一关就是八个月。

《华尔街日报》上周二（22日）在刊登的报道中指出，中国警方采取的这种拘留形式名为“指定居所监视居住”，通过这种方式，当局得以在正式拘捕或提起指控之前，将嫌疑人关在一处秘密地点进行审讯。人权组织称，监视对象往往无法与律师和家人联系。

哈珀说，他并未受到身体上的虐待，但由于无从得知当局将会如何处置他，那种不确定性令他备受折磨。

哈珀来自美国田纳西州怀特维尔，是一名独立职业篮球运动员，在12个国家打过球。他在深圳与人发生争执后被抓，当时他到深圳刚五天，此行目的是参加比赛。他说，他后来得知，那次争执导致一名男子死亡。2020年9月，哈珀终于被放走，并获准离开中国，自始至终，他都没有受到任何犯罪指控，也没有上过法庭。

“他们的司法系统和我们的完全不一样。”33岁的哈珀说，“我不喜欢它。”

《华尔街日报》称，“监视居住”一词看似温和，其实源于一种软禁。但根据被禁锢者的说法以及人权组织的调查，“监视居住”的过程也许更加系统化，它配有专门建造的类似监狱的设施，还有专职人员，有时它被称为“黑牢”。哈珀说，他当时被关的地方看起来像是一栋警察宿舍。

总部位于马德里的Safeguard Defenders是一家专注于中国人权问题的非营利机构，以它为首的一批人权组织进行的研究显示，在2020年公开的中国法庭记录中有大约5810个监视居住案例，较前一年增长91%。该机构追踪了约九年的中国法庭记录中这一做法增多的情况，该机构估计，监视居住的实际实施次数更接近上述数字的两倍，甚至更多。

“它已经达到了大规模运用的程度。”Safeguard Defenders负责人达林谈到，他曾在中国办过一家从事法律援助的非营利机构，2016年时被拘，随后被驱逐出境。中国官方媒体当时指责他通过资助国内人权律师危害了国家安全。Safeguard Defenders成立时，达林已离开中国，该组织将自己的调查结果提交给联合国人权机构，后者对中国“监视居住”的做法提出了批评。

这份报告已于上周公布，如今中国的人权纪录在世界范围内受到的审视变得愈加严格，不久前美国总统拜登和七国集团的其他领导人也对这种任意拘押的做法进行了谴责。大部分“监视居住”的对象都是中国公民。

中国外交部发言人在回复《华尔街日报》的提问时驳斥了有关在押人员遭到虐待的说法，称这些说法毫无依据，同时表示“监视居住”严格按照法律规定来实施。

监视居住虽然合法，但却游离于中国正规司法体系之外；在现行法律下，当局通常能够以侦查为名，将一个人扣留至多六个月。如果该人受到正式指控，则可能被移送至传统监狱，等待受审。

Safeguard Defenders利用中国一个公开的法律数据库，统计了法庭裁决中提到的运用此类做法的次数，该组织表示，某些涉及监视居住的程序从未公之于众，即便监视对象受到指控也同样如此，例如那些涉嫌腐败、涉及国家机密和国家安全的案件。至于那些未受起诉或是未经审判就被释放的人，比如哈珀，也不在Safeguard Defenders的统计范围之内。

哈珀说，被带走之前，他遇到一对男女彼此发生了激烈冲突，为了保护那名女子，他将男人推开。被关几个月后，哈珀得知，那名男子一度昏迷，然后去世。

有些被监视居住的人最终会在未受指控的情况下获释，就像哈珀那样，但对许多在押人员来说，监视居住之后还会有可能持续数年的法律程序。几乎所有的中国刑事案件最后都会定罪。

另有一套专门针对中共党员的拘留和审讯系统，其运作方式也大致相同。

通常来说，拘留对象唯一为外界所知的情况是当局给其一位家人的通知，上面会透露此人正在某处秘密地点接受调查。

哈珀说，他不知道自己身在何处，外面冠病疫情肆虐他也全然不知，不过当局允许他偶尔打电话回美国，也同意一名律师和几名美国领事馆人员来探望他，此前他的女友追踪到了他的手机位置。

在这期间，哈珀坚持锻炼，还会祷告，有时看着天上飞过的一架架客机，他憧憬着有朝一日，自己或许可以登上其中一架。“与世隔绝是最让人难以忍受的一件事。”他说。

中国签署了一系列联合国人权公约——但同时也有所保留。中国外交部网站上的一份立场声明写道，“中国政府认为，人权的普遍性原则应当得到尊重，但人权的普遍性必须与各国具体情况相结合。”

2016年，中国制定了《国家人权行动计划》，承诺将对“监视居住”举措进行限制，包括对“监视居住”的条件和时间加以控制。