美众议院共和党反对民主党应对中国法案

美国众议院外交事务委员会的共和党人周一表示，他们反对民主党牵头的旨在提高与中国的竞争力并在人权方面施压中国的法案，这意味着该委员会本周可能会在只有民主党支持的情况下推进这一法案。

根据路透社报道，该委员会共和党高层、众议员麦考尔（Michael McCaul）的发言人表示，他反对委员会将于周三审议的“确保美国全球领导地位与接触法案”(Ensuring American Global Leadership and Engagement Act)，即“鹰法”(Eagle Act)。

报道指出，美国国会严重分裂，对中国采取强硬立场是两党为数不多的共识之一。

但两党在如何最好地应对中国问题方面存在分歧。比如，共和党人反对鹰法中授权资助气候倡议的条款。

但共和党人也表示，他们认为鹰法要求进行太多研究，并将错失采取有意义的行动的机会，比方说收紧对技术出口的控制，以及对某些类型的敏感个人数据的取得进行监管，例如美国人的健康信息。

“很大程度上，这只是一个信息传递的法案，”一名共和党助手表示。

该法案由众议院外交事务委员会主席、民主党人米克斯（Gregory Meeks）于5月提出。

参议院于6月8日以68比32的投票结果批准一项全面的立法计划，旨在提高该国与中国科技竞争的能力。这项“2021年美国创新和竞争法案(USICA)”授权约1900亿美元（约2552亿新元）用于加强美国的技术和研究，并批准540亿美元经费，用于增加美国对半导体和电信设备的生产和研究。