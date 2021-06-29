彭博全球抗疫排行榜：台湾跌至倒数第10

彭博社昨天公布最新全球抗疫排行榜，台湾因接种疫苗速度缓慢，以及疫情再度大爆发，排名从5月的第15名再退至第44名。美国则依靠快速且广泛推行疫苗接种跃升至全球第一名。

排行榜以“世界终于重启，最好和最坏的去处”为题，公布了最新全球抗疫排行，而评比标准越来越多指向一个，即“正常化”。

报道指出，疫苗接种运动使全球部分地区能够取消戴口罩的规定、放宽限制和解除边境限制，使得重新开放的规模成为生活质量的关键。控制病例和死亡曾经是最重要的因素，还有确保强大的医疗卫生系统。现在，差不多是倒转时钟并回到大流行病前时代的能力，变得更加重要的时候。

排行榜中诸如瑞士、法国和西班牙等欧洲国家名列前10名，因为它们向接种了疫苗的游客开放边境，而住院人数则因接种疫苗而下降。

亚太部分国家此前防疫表现卓越，但因边境限制排名却有所下滑。例如新加坡、香港和澳洲仍实施严格的边界管制，对于小规模病例爆发的零容忍态度，限制了重开边境的能力；台湾因为同样的原因跌入排名的后半部分——倒数第十，而疫苗接种工作滞后和疫情再次爆发加剧了这种局面。

倒数十名中，除了台湾，还有七个来自亚太的国家和地区。亚太地区排名靠前的有中国大陆排名第八，韩国第10，新加坡第13、日本第23以及香港第30。第一名美国得分76，台湾52.1。

彭博每月公布全球抗疫排行榜对全球53大经济体进行抗疫评分，不过报道也指出，因为这次评分项目有所调整，所以无法与上月的排名进行比较。此次评分项目为疫苗接种率、封锁严重性、航班飞行力，以及开放接种疫苗旅客的旅行路线等四项指标。