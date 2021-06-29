中共党庆期间上海部分区域禁飞无人机

上海公安机关就加强无人机等“低慢小”航空器作出管理规定，要求在中国共产党成立100周年庆祝活动期间在特定区域内禁止飞行，以维护上海地区社会治安秩序和公共安全。

根据澎湃新闻报道，根据相关法律法规，上海对无人机、轻型飞机、轻型直升机、滑翔机、三角翼、滑翔伞、动力伞、热气球、飞艇、民用无人机等“低慢小”航空器加强安全管理。



管理规定，从明天0时至下月15日24时期间，禁止在规定区域内施放、飞行民用无人机等“低慢小”航空器，经依法批准用于电视转播、航拍、警务、应急救援、气象探测、飞行表演等活动的除外。

禁止飞行的区域包括：“永远跟党走”主题光影灯光秀区域，以及黄浦江南浦大桥至杨浦大桥段及沿岸500米以内区域范围；红色地标建筑区域，包括中共一大会址及纪念馆、中共中央军委机关旧址、中共中央特科机关旧址、中共中央秘书处旧址、中共中央政治局机关旧址、新青年编辑部旧址，中共二大会址、中共四大纪念馆、上海解放纪念馆、淞沪抗战纪念馆、毛泽东旧居、毛泽东寓所旧址等以及上述场馆周边100米以内区域范围。

此外，在上海其他区域内施放、飞行民用无人机等“低慢小”航空器，须遵守上海相关规定，具备与所使用航空器相符的飞行资质，遵守无线电频段管理等有关规定，依法预先向空军，以及可能涉及的民航空中管制部门或气象部门提出申请，获得批准后方可开展作业。

管理规定还指出，违反上述规定，擅自进行民用无人机等“低慢小”航空器飞行活动的，公安机关将会同相关部门依法查处，必要时采取紧急处置措施；构成违反治安管理行为的，依法予以治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

