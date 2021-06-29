江启臣：外界提醒疫苗覆盖率低蔡政府不听

针对台湾在6月份在“冠病韧性排名”（The Covid Resilience Ranking）跌至44名，国民党主席江启臣今日抱怨，去年11月排名单位彭博就已指出台湾“疫苗资源处于劣势”，12月彭博再度呼吁台湾“在疫苗取得上还有努力空间”，今年以来更是每月都指出台湾“疫苗覆盖率过低”的问题，但是蔡政府就是不听。

据《自由时报》报道，江启臣指出，年初各国开始抢购疫苗，预购量还多出人口数倍时，指挥中心不思积极争取，指挥官陈时中甚至还奚落各国争抢疫苗“不应该”，仿佛这种道德光环就能对抗疫情，2月行政院长苏贞昌更是好整以暇，告诉执政党立委，台湾还没有打疫苗的迫切性，政府从上到下的自满傲慢，风险意识的低落，回顾起来怵目惊心。

江启臣说，就算是“不见棺材不掉泪”，5月本土疫情爆发后，政府总该醒悟，积极扛起张罗疫苗的责任，结果三级封锁了一个多月，大家看到蔡政府对疫苗到货延宕只会摊手，我们只能靠美日疫苗援助苦撑，即便疫情险峻，蔡政府先是对民间采努力拖拖拉拉，磨了三星期才开绿灯，对台湾有采购管道的默德纳疫苗也迟未加码。

他讽刺称，蔡政府仿佛端在怀中的“锦囊妙计”，就是把2期试验还没结束的台产疫苗，拉出来紧急授权开打，这不只是把全民当白老鼠，更是对国家疫苗产业的揠苗助长。

他还说，蔡政府老是归咎于疫苗难买，为何新加坡、韩国、香港的接种率都能遥遥领先我们？他呼吁蔡政府真正苦民所苦，积极接洽，加码采购疫苗。