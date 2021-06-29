中纪委驻建行监察组严防资金违规流入房地产领域

中央纪委国家监委驻中国建设银行纪检监察组开展信贷领域专项监督，将“管住钱”与“盯住人”相结合、内防与外控相结合，严防信贷资金违规流入房地产领域。在监察组查处的职务违法犯罪案件中，涉及信贷领域案件占比超过70%，包括违法发放贷款、以贷谋私、收受贿赂等多种情形。

根据中央纪委国家监委网站消息，驻建行纪检监察组一方面督促建设银行组织辖内单位主动对现有存量贷款业务进行全面摸排，针对发现的问题持续整治，严格落实违规处置；另一方面，督促业务和管理部门进一步扎紧制度的“笼子”，健全内部治理体系。

其中，防止信贷资金违规流入房地产领域，贷后资金管控是重点也是难点。驻建行纪检监察组聚焦“管住钱”这一关键环节加强监督，重点督促建设银行进一步建立健全贷后资金管控协作机制，加大金融科技手段运用力度，打破不同分行各管一段的管控“壁垒”和信息“孤岛”现象，防止出现管控“断点”。同时，压实各单位员工监督管理责任，坚持正面引导与反面警示相结合，针对信贷岗位人员严格日常监督和管理，督促筑牢清廉防线。

结合信贷资金违规流入房地产领域的路径越来越隐蔽、手段越来越复杂的特点，以及银保监会、人民银行通报的信贷客户伙同中介公司套取银行信贷资金违规投向房地产领域的种种乱象，纪检监察组督促建行系统加强内外防控，围绕“提示客户风险到位”“强化中介机构管理到位”两个维度开展精准监督。

“建设银行各级纪检机构运用数据筛查、现场检查、联合督查等方式精准监督，严防信贷资金违规流入房地产领域。”驻建行纪检监察组有关负责人表示，将紧盯不良资产核销业务、打包业务、财务列损业务“三关”，从违规、违纪、违法及涉嫌犯罪等方面进行“四看”，持续开展对不良资产处置和财务列损工作的监督，突出常态长效。

