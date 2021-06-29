宁德时代：未来四年继续向特斯拉供应电池

中国新能源电池巨头--宁德时代昨天晚间发布公告，称与特斯拉于6月25日签订了协议，约定将在明年1月至2025年12月期间向特斯拉供应锂离子动力电池产品。

根据路透社报道，该公司在深交所的公告还显示，在协议约定的期限内，特斯拉将向宁德时代采购锂离子动力电池，具体的采购情况特斯拉以订单方式确定，最终销售金额须以特斯拉发出的采购订单实际结算为准。

“协议的签订表示特斯拉对公司动力电池的产品质量和生产能力的进一步认可，有助于强化公司与特斯拉之间长期稳定的合作关系，符合公司和股东的利益。”公告指出。

公告并称，去年2月宁德时代已与特斯拉签订协议，于去年7月至明年6月期间向特斯拉供应锂离子动力电池产品。

另外，宁德时代在另一份公告中称，公司作为有限合伙人之一参与投资“山东绿色发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）”，基金将重点投资节能减排、环境保护与治理、清洁能源、循环经济、绿色制造等新能源领域。

基金认缴出资总额为人民币14.57亿元（约3.03亿新元），公司作为有限合伙人认缴出资1亿元。此次投资完成后，公司持有基金6.86%的认缴比例。

宁德时代股价周一报收于每股439.9元，上涨3.71%，最新总市值逾1.15万亿元。

