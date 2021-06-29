温州五市场主体因乱用“建党100周年”标识被立案调查

浙江温州龙湾区市场监管部门近日查获五起违规使用中共“建党100周年”特殊标识案，并对涉案五家经营主体立案调查。

根据澎湃新闻报道，中国相关法规规定，乱用中共“建党100周年”标识是违法行为。温州市场监管部门消息，近日执法人员根据举报线索，在某餐具公司现场检查，发现该公司展品展示区摆放的限量版公筷公勺礼盒包装袋、包装盒、礼品卡乃至产品本身，均印有类似“中国共产党成立100周年庆祝活动”及“建党百年特殊标志”的标识。

当地市场监管部门了解到上述产品系案涉公司委托某印刷厂印制，执法人员立刻到该印刷厂开展调查，查获标注有特殊标识的模具17个。两市场主体的行为已涉嫌违反《特殊标志管理条例》相关规定。

之后，龙湾区市监局开展专项行动，在一家培训机构和两家礼品店，均查获擅自使用建党百年特殊标识用于商业用途的行为及相关产品，包括商业宣传时在易拉宝上使用特殊标志，以及在水晶奖牌、贴纸等商品上标注上述特殊标志。

目前，龙湾区市监局已对涉案的五家经营主体立案调查。

市场监管部门提醒，“中国共产党成立100周年庆祝活动标识”不得用于商业广告、制作商标或其他任何商业性用途，不得用于私人庆典和吊唁活动；以庆祝活动标识为元素制作的用品，要与庆祝中国共产党成立100周年主题密切相关，不得乱用、滥用。