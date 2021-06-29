台自产疫苗闯关审查 民众党吁陈建仁悬崖勒马

台湾自产的疫苗即将进行紧急使用授权（EUA）审查，但日前却传出支持“免疫桥接”的学者大举进驻专家会议，其中三人是来自前副总统陈建仁相关的台湾国卫院系统。民众党今在面簿表示，2017年陈建仁用白纸手绘“悬崖勒马”图，形容退抚基金出现破产危机，如今要用这张图奉还给陈前副总统，“请您悬崖勒马，救救快被民进党搞垮的疫苗”。

据《联合报》报道，民众党指出，高端、联亚关于疫苗有没有效果的关键数据“保护力”，到目前为止仍是谜，而食药署为了加速自产疫苗研发期程，宁可放弃国际标准程序，用独树全球的“免疫桥接”标准审查EUA资格，在采用“免疫桥接”的关键会议中，更有名列高端疫苗相关论文通讯作者的中研院生医所研究员林宜玲，“自家人出现在这么关键的会议，食药署真的敢对外高喊没有利益冲突吗？”

民众党表示，高端疫苗因仍有技术性文件的资料须补齐，7月底才可能审查EUA。联亚虽然宣称本月底将申请EUA，但目前仅公布二期期中报告，预计11月底解盲，能不能审查过关仍是未知数，因此蔡英文“自产7月供应”的目标，已经不可能达到，然而进口疫苗的采购依旧蜗行牛步。

民众党表示，许多医学专家都要求将自产疫苗视为“战备疫苗”，给予足够时间研发，但蔡政府执意扶植为主打疫苗，又用各种手段“揠苗助长”，应积极透过不同管道外购疫苗，才能给予自产疫苗足够的时间与空间，如今美日捐赠的疫苗持续追加，自购的疫苗也纷纷到货，自产疫苗的紧急授权审查也暂缓到7月，“既然暂缓了，何不思考遵循国外机制，取得三期试验的期中分析再申请EUA上市？”