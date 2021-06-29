董建华吁港青抬头看中国梦：一国两制是最强大制度优势

中国政协副主席、香港前特首董建华指出，“一国两制”给予香港最强大的制度优势，他希望年轻人应抬起头，看看祖国的锦绣河山，以及“14亿人平凡而动人的中国梦”。

根据中新社报道，董建华就“中共建党百年”专题受访时谈到香港问题指出，香港近年发生一连串动乱，对法治、民生的冲击很大，也加剧了社会撕裂。但可以看见，除了自身社会深层矛盾的香港小气候，也离不开新时期地缘政治变动的国际大气候，港英政府遗留的隐患，加上外部势力干预，香港过去两年遭遇的挑战，已超出特区政府的处理能力。若非中央正本清源，果断出手，香港恐怕会面临每况愈下的危机。

董建华说 ，“一国两制”给予香港最强大的制度优势，既保障香港资本主义制度、维护香港国际金融中心地位、国际商贸中心地位，同时让香港搭上国家经济快车，全面融入大湾区发展，融入国家发展大局，展开科创中心前景，与内地优势互补、协同发展。有这样的优势，他对香港是充满信心的。国际社会最终也会明白香港问题纯属中国内政，并尊重和欣赏中国政府为“一国两制”行稳致远所做的必要举措和良好用心。

董建华还说，过去香港年轻人总是不自觉地“仰望”西方，对自己的民族文化、国家发展认识得不够透彻。现在，他想借用中国国家主席习近平的话跟香港的年轻人说，中国已经可以“平视这个世界了”。他呼吁年轻人应该抬起头来，看看祖国的锦绣河山、看看全面小康的历史成就，看看坚忍不拔的抗疫史诗，看看“天问一号”的火星照片，看看十四亿人平凡而动人的中国梦。