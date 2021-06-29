中国外交部斥日本副防长言论“居心险恶”

中国外交部就日本副防卫相中山泰秀发表的有关台湾问题的言论表示强烈不满，已向日方提出严正交涉。

中山泰秀周一在对智库哈德逊研究所发表讲话时，对包括日本和美国在内的许多国家自1970年代以来承认北京而不是台北的“一个中国”政策是否经得起时间的考验提出质疑。他说，面对北京方面对台湾施加的压力，有必要“觉醒”，并将台湾作为“一个民主国家”加以保护。

对此，中国外交部发言人汪文斌在今天下午的例行记者会上说，日本个别政客无视中国和平发展的事实，无理指责中国经济社会发展，包括正常的国防建设，渲染所谓的中国威胁，公然挑动大国对抗，为曾犯下军国主义侵略罪行的日本搞军事松绑找借口，居心险恶，极其不负责任，也十分危险。

汪文斌说，这个政客还公然将台湾称为所谓国家，严重违反《中日联合声明》等四个政治文件的原则，严重违背日方迄今多次作出不将台湾视为国家的郑重承诺。中方要求日本政府就此作出明确澄清，确保不再发生此类情况。

汪文斌强调说，日方应在台湾问题上切实重信守诺，谨言慎行，不得以任何形式损害中国主权，不得以任何形式向台独势力发出错误信号。中方维护国家主权安全和统一的意志决心坚定不移，中国必须统一，也必然统一，这是不可阻挡的历史进程和大事。

