【图集】中共百年党庆文艺演出

庆祝中共成立100周年文艺演出《伟大征程》昨晚在北京举行，中共总书记、中国国家主席习近平等七名中共政治局常委和中国国家副主席王岐山，同约2万名观众一起在中国国家体育场观（鸟巢）观看演出。

这是中共首次在鸟巢举行党庆文艺演出。官方通讯社新华社报道显示，李瑞环、贾庆林、张德江、俞正声、曾庆红、吴官正、李长春、贺国强、刘云山、张高丽等十名中共退休常委到场观看演出。

以下是演出的一些精彩画面：

庆祝中国共产党成立100周年文艺演出《伟大征程》昨天在中国国家体育场（鸟巢）举行。焰火盛放出“100”字样，代表中共成立100周年。（新华社）

璀璨焰火盛放在中国国家体育场（鸟巢）上空。（新华社）

表演者与烟花昨晚在中国国家体育场（鸟巢）齐放异彩。（新华社）

文艺演出《伟大征程》其中的一项表演项目。（法新社）

观众观看文艺演出《伟大征程》时，挥舞手中的旗帜。（法新社）

文艺演出《伟大征程》其中的一项舞蹈表演项目。（法新社）

文艺演出《伟大征程》其中的一项表演项目。（法新社）

文艺演出《伟大征程》的其中一场军事表演。（法新社）

中共总书记、中国国家主席习近平（中）等七名中共政治局常委和中国国家副主席王岐山（右二），昨晚同约2万名观众一起观看演出。（新华社）