麦当劳中国平均每17小时开一家门店

在资本与市场关注度都涌入餐饮行业的同时，行业巨头麦当劳开始增速。麦当劳中国今天（29日）在浙江温州解放街的门店开门营业。这家占据两层楼使用麦当劳极简设计风格的门店，也是麦当劳在中国大陆的第4000家门店。突破4000家门店之后，它预计在2021年增开500多家门店——平均每17个小时就开出一新店。

据界面新闻报道，早在2017年，麦当劳与中信和凯雷战略合作之后，就借助后者在地产物业领域的资源快速开店。例如在上海市场麦当劳目前突破了300家门店，麦当劳上海地区总经理罗伟曾对界面新闻透露称，未来开店速度仍然会增加，重点突破社区、五大新城和高新区等空白市场。而麦当劳中国首席执行官张家茵在早前也曾表示，一二线城市外，下沉市场将是麦当劳重点部署的区域。

根据2021年4月29日麦当劳发布的2021年第一季度财报显示，这家餐饮巨头正在从疫情压力之中恢复，第一季度全球可比销售额同比增长7.5%。

虽然麦当劳没有公布中国市场的数据，但从门店计划中可以看出，中国市场对其的重要性。麦当劳在财报中透露，预计本年将在全球开设1300家新餐厅，由此计算，中国这个单一市场在新店占比中就接近40%。

除了门店扩张之外，麦当劳最近不断上热搜的话题还有“不提供吸管”等举动。从2020年6月30日起，麦当劳宣布在北京、上海、广州、深圳等近千家餐厅的堂食及外带服务中不再提供吸管，并且在2020年结束前覆盖中国大陆所有餐厅。