下午察：日本副防长的“质疑一中政策说”能改变什么？

日本副防长中山泰秀（Yasuhide Nakayama）昨天（28日）在美国智库哈德逊研究所（Hudson Institute）的线上活动，说了一些惹怒中国的话。

中山泰秀指中国与俄罗斯的合作所构成的威胁与日俱增，有必要对北京向台湾的施压“觉醒”，保护“台湾这个民主国家”。他还以“不是朋友，是兄弟，是家人”形容日本与台湾的关系。

据路透社报道，中山泰秀还公开质疑，日本、美国等多国自1970年代以来采取“一个中国”政策，也就是承认北京而非台北，此一决定能否经得起时间考验。

他在这场线上活动中问：“这是对的吗？”谈到未来世代会如何就这项议题评断决策者时，他说，“我不知道”。

日防长、副防长都发表“挺台”言论

把台湾称为“国家”，又挑战“一个中国”政策，中山泰秀看似语出惊人，其实有迹可循。

早在去年12月，拜登当选美国总统、还未正式上任时，中山泰秀就曾提到台湾的安全是“红线”，并呼吁拜登在支持台湾面对中国大陆进犯时必须“硬起来”（be strong）

他还说：“我们关切中国将会把侵略目标扩大到香港以外的地区。我想其中的下一个目标，或是所有人都担忧的就是台湾。”

中山泰秀的顶头上司、日本国防部长岸信夫上周也才刚发表“挺台”言论。

岸信夫告诉彭博社，台湾的和平与稳定与日本直接相关，并称日本正在密切关注中国大陆和台湾的关系，以及中国大陆的军事活动。

日本国防部长岸信夫上周四（24日）说，台湾的和平与稳定与日本直接相关，并称日本正在密切关注中国大陆和台湾的关系，以及中国大陆的军事活动。（彭博社）

岸信夫是日本前首相安倍晋三的胞弟，也是自民党“亲台派”的核心人物。“70后”的中山泰秀是日本国会跨党派亲台组织“日华议员恳谈会”成员，曾在去年赴台参加台湾已故前总统李登辉的追思会。

日本国防部第一号和第二号人物都是挺台色彩较重的人士。但在谈及台湾问题时，他们其实是放在日本国家安全与利益的框架中审视，也反映出日本对台湾问题的焦虑，更多出自于自身安全利益的考量。

路透社报道就指出，台湾对东京至关重要，因为台湾南部的吕宋海峡是资源匮乏的日本依赖油轮为其经济提供动力的重要航道。

4月17日，岸信夫访问离台湾最近的日本岛屿与那国岛，当地媒体报道说，几天后他在一个执政党研讨会上说，如果台湾“被染红”，情况可能会急剧变化，日本须为此做好准备。

日本把台湾问题放至区域安全框架中

中山泰秀也说，如果台湾出什么事，“日本冲绳县将首当其冲”，而那里又驻有美军和他们的家属。根据美国海军研究学会（USNI）网站的报道，中山泰秀说，“我们和台湾是一家人”，台日地理位置很接近，台湾的防卫和冲绳的安全紧密相连，“就像鼻子和眼睛，靠得很近。”

中山泰秀认为，确保台湾和冲绳的安全，对遏制中国和俄罗斯在西太平洋区域的影响力至关重要。这相当于把台湾问题放至区域安全框架中。

中山泰秀也说，中国大陆派军舰和战机等对台湾进行军事干扰，又和俄罗斯合作在日本海与东海进行联合行动，因此有必要吓阻中俄。他呼吁，“民主国家要保护民主国家和盟友”，以对抗专制国家如中国和俄罗斯。

就在昨天，中国国家主席习近平同俄罗斯总统普京举行视频会晤。两人发表联合声明，正式宣布《中俄睦邻友好合作条约》延期。2001年7月16日，时任中国国家主席江泽民和普京在莫斯科签署《中俄睦邻友好合作条约》，条约有效期为20年。

中国官媒环球时报引述俄罗斯“政治专家”网站称，俄中两国元首宣布《中俄睦邻友好合作条约》延期，这发生在俄美峰会之后，是向西方发出的重要信号，表明俄罗斯不会屈服于美国的压力，或者为了取悦美国而破坏与中国的关系。

提“质疑一中政策说”难改变现状

中山泰秀认为，面对中俄进一步合作，美日也应加强技术合作。他也支持修宪，以加强日美同盟。

中山泰秀用中俄威胁论来支撑美日加强防卫合作，以及日本政府支持取消国防支出佔国内生产总值1%上限的立场，或能得到美方及日本国内鹰派的附和。但他公开质疑“一个中国”政策，相信当下难获日本官方或华盛顿的积极回应。

本月9日，日本首相菅义伟与在野党立宪民主党党首枝野幸男辩论时，明确称台湾为“国家”，已引起中国强烈不满并提出交涉。

为此，日本政府做出澄清，表示对台立场未改变。日本内阁官房长官加藤胜信在例行记者会上修正菅义伟的发言称，依照1972年的《中日联合声明》，日本的立场是在非政府层面与台湾维持工作关系，“这是我们的基本立场而且没有改变”。

日本自卫队和美国、法国和澳大利亚今年5月间举行联合军事演习。图为（左起） 日本国防部副部长中山泰秀、法国驻日本大使和澳大利亚驻日本大使在宫崎县合影。

既然连首相的发言都须澄清，中山泰秀提出“质疑一个中国政策说”也只能是孤掌难鸣，即便能激起舆论涟漪，日本政府相信也不会采取任何改变现状的后续行动，美国也不会支持。比较可能的是，日本官方得为中山泰秀的谈话做澄清。

中国外交部发言人汪文斌今天在例行记者会上就不点名抨击中山泰秀，对他所发表的言论表示强烈不满，并称已向日方提出严正交涉，要求日本政府就此作出明确的澄清，确保不再发生此类的情况。

汪文斌说：“这个政客还公然将台湾称为所谓的‘国家’，严重违反中日联合声明等四个政治文件的原则，严重违背日方迄今多次做出的不将台湾视为国家的郑重承诺。”

对于中山泰秀提出中俄威胁论，汪文斌反指“个别政客”为“曾犯下军国主义侵略罪行的日本”搞军事松绑找借口，“居心险恶，极其不负责任，也十分危险”。

经贸关系让日本对中国有所忌惮

自拜登上台后，台湾问题国际化的趋势在美国主导下愈发明显，已不时出现在好些多边架构和双边会谈中。

今年4月美日峰会之后，两国领导人罕有地在联合声明共同发表对台海局势的关注，这也是1969年以来首次在联合声明中加入与台湾直接相关的内容。中国同样对此表达强烈不满和坚决反对，并重申台湾、香港、涉疆问题是中国内政。

不过，英国广播公司（BBC）中文网的分析文章指出，对比1969年的联合声明，美国和日本这次并没有直接做出对台湾的安保承诺，而是强调“台湾海峡和平稳定的重要性”，也表示希望看到台湾问题和平解决。

对比52年前，当下印太格局已发生巨大变化。BBC文章说，美日同盟过去在印太地区拥有绝对掌控局面的政治、经济实力，而今天的中国则在政治、经济和军事实力方面都已今非昔比。

中国已经超过美国成为日本的最大贸易伙伴国，年贸易额近三千亿美元，比日美贸易高出近三分之一。

美日峰会之前，就有不少日本媒体报道称，即使是执政自民党内部在对待北京的问题上也有不同声音。日中密切的经贸关系迫使东京在一定程度上有所忌惮，因为与北京关系破裂可能给日本经济带来巨大冲击。

在这样的地缘政治格局下，日本政治人物公开质疑“一个中国”政策的言论，或许有助于推进台湾问题国际化并让北京感到刺耳、不悦，但当下确实难以改变任何现状。

美国分管亚洲事务的最高官员坎贝尔已表明，不会改变对台保持战略模糊的立场，日本方面菅义伟在美日峰会结束后返日也向参议院澄清，日本对台海“并非以军事介入为前提”。中山泰秀所说的“保护台湾”，具体怎么操作并不明确。

可以肯定的是，随着中国国家综合实力的增强，中美博弈态势愈发激烈，印太格局和台湾问题只会变得越来越复杂。