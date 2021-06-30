香港多所大学陆续进驻大湾区设分校，香港大学副校长（研究）申作军接受校内访问时，证实港大将于深圳设校区，希望为港大各个学院发展提供更多空间，并形容与大湾区合作及争取资源兴建实验室等，有助吸纳更多研究生及教授人才，产生“雪球效应”。申作军未有透露建校时间表，但校方正与深圳相关部门商讨。

根据《星岛日报》报道，坊间盛传港大有意于大陆设分校多年，深圳市政府于今年二月发布《深圳市推进粤港澳大湾区建设2021年工作要点》，提到今年内加快港大在深圳办学落地进程，首度披露港大将成为第七所进驻大湾区的香港大学，但港大一直未正面回应相关计划。今年一月上任副校长的申作军，早前接受《港大通讯》访问，证实港大校方正与深圳的相关部门商讨设分校事宜，该项计划亦由申作军负责监督。

申作军于访问中提及，港大作为国际排名领先学府，但校园发展一直缺乏扩建空间。校方已采取多项措施加强发展，包括在深圳建校区的计划。他深信，在深圳建校可为各个学院提供更多发展空间，又形容港大与大湾区合作，争取资源兴建实验室等，有助吸纳更多研究生及教授人才，形容这可产生“雪球效应”，一旦获得了起始的优势，优势会愈来愈明显。申作军还说，计划是“一所大学，两个校园”，深圳校区落成后，所有师生可自由往返两地，不过未有透露建校时间表。