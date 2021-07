印度国防部长辛格(Rajnath Singh)27日起对中印边境的拉达克地区展开为期三天的访问,视察了前线部队。

辛格28日在其个人推特上发布了自己视察部队的照片。辛格在一篇推文中写道:“很高兴今天在拉达克见到勇敢的印度陆军士兵。向他们的勇气和刚毅致敬。”

随后,他又发布了另一篇访问空军部队的推文。辛格写道:“在列城的空军基地与空中勇士们进行了精彩互动。这些勇士随时准备与任何困难战斗,应对一切突发状况(These air warriors are always ready to fight against any adversity and face any eventuality)。”

去年6月15日,中印军队在拉达克东部的加勒万河谷发生冲突,印军阵亡20人,中国方面阵亡四人。

彭博社近日报道称,过去几个月印度已经向中印接壤的三个地区调派了军队和战斗机中队。截至目前,印度在边境共部署了约20万名士兵,比去年增加了40%以上。

知情者告诉彭博社,印度之前的军事部署主要是要阻止中方行动,如今重新调动部队是要让印度军方有更多选择,可在必要时进攻和占领中国领土。