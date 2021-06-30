李家超称要加强香港的监察系统和国安教育

《香港国安法》实施一周年前夕，港府新任政务司司长李家超6月29日表示，国安法实施一年以来，香港社会趋于稳定，但是依旧要防范安全风险，整个监察系统都要加强，还要加强国家安全教育。

据中国央视报道，李家超受访时表示，感谢中国中央政府提出完善香港选举制度，未来香港制定法律政策方面就没有各种障碍，可以认真的把香港的政策法律定好，在“爱国者治港”的理念下，共同努力使香港全面发展。

李家超说，中央政府施展治港“组合拳”维护香港繁荣稳定，但未来依旧要防范安全风险，加强国家安全教育。

李家超说，风险总是有的，外部势力仍然是等机会来搞破坏的，特别是现在很多国家，因为担心国家的强大，和平崛起，图谋在各方面去攻击中国。所以，这个风险也要盯住，在情报方面，在整个监察系统都要加强。国家安全教育是一个持续而且长远的事业，在国安法实施之前，香港民众国家意识薄弱，国家安全意识更薄弱。因此，国家安全教育要主动、积极，以这两个态度去推动国家安全教育，是非常乐观的。

李家超说，如今香港社会人心思定，正在发生积极变化，未来将尽快恢复经济民生，融入国家发展。“十四五”规划以及大湾区这个纲领里面创造了无限的机会，香港可以积极地融入国家发展大局以及大湾区的发展。

他说，香港有五个大学是世界100强的大学，人才的输入是很有积极的作用的。所以，在人才方面、在创科方面，香港都可以参与，而且贡献。另外一个是金融方面，香港是一个国际金融经济中心，所以，在香港，如何贡献给大湾区，包括跟前海、跟南沙、跟横琴互联互通，这些都是非常重要的。