世卫：中国已消除疟疾

世界卫生组织（WHO）宣布，中国获得消除疟疾认证。

据澎湃新闻报道，“今天，我们祝贺中国人民摆脱了疟疾。”世卫组织总干事谭德赛在一份声明中表示，“他们的成功来之不易，是经过了几十年有针对性和持续性的行动才取得的。随着这一消息的宣布，中国与越来越多的国家一道向世界证明，无疟疾的未来会是一个可行的目标。”

根据世卫组织的声明，消除疟疾认证小组的评估团队认为，中国卫生系统的各级工作人员都具备良好的疟疾诊断和管理知识，并通过定期培训得到加强。评估团队指出，中国为疟疾患者提供了高质量的医疗护理，以及合适的治疗方案。

评估团队还认为，中国拥有一个强大的疟疾监测系统，能够可靠地检测到输入性疟疾病例。由于疟疾仍在与中国接壤的缅甸流行，中国还采取了其他措施降低边境地区疟疾复发的风险。此外，中国各级政府也对保持无疟疾病例状态做出了坚定的承诺。

消除疟疾认证是世卫组织对一个国家无疟疾状态的正式承认。当一个国家经严格、可信的证据证明，所有人类疟疾寄生虫的本地传播链在全国范围内至少连续3年中断，且该国已经建立起一个能够防止本地传播再次发生的全面运行的监测和应对系统时，世卫组织即可颁发无疟疾认证。

中国是30多年来世卫组织西太平洋地区首个获得消除疟疾认证的国家。该地区其他获得消除疟疾认证的国家包括澳大利亚（1981年获得）、新加坡（1982年获得）和文莱（1987年获得）。