中国6月制造业PMI略降至50.9为四个月低点

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周三联合公布，宏观经济先行指标6月官方制造业采购经理人指数(PMI)降至50.9，为四个月低点。略高于路透调查预估中值50.8，略低于5月份的51。彭博社分析说，中国制造业的官方制造业采购经理指数基本持平，显示经济复苏的步伐稳健。

据路透社报道，从分项指数来看，在构成制造业PMI的五个分类指数中，生产指数和新订单指数均高于临界点，原材料库存指数、从业人员指数和供应商配送时间指数均低于临界点。

从企业规模看，大、中型企业PMI分别为51.7和50.8，比上月回落0.1和0.3个点，均高于临界点；小型企业PMI为49.1，比上月回升0.3个点，低于临界点。

中国国家统计局并公布，中国6月综合PMI产出指数为52.9，比上月回落1.3个点，表明中国企业生产经营活动总体扩张步伐有所放缓。

彭博社分析认为，最新数据进一步表明，中国经济在从疫情后迅速扩张后正在稳步复苏，各部门之间的增长变得更加平衡。本周最高决策者对经济提出了一个正面评价，称尽管内外环境依然复杂严峻，但经济运行稳中向好。

6 月份制造商持续面临供应链瓶颈和原材料价格上涨的制约。广东省疫情再起导致全球最繁忙集装箱码头之一的盐田港局部停摆一个月，上周才恢复正常运营。根据彭博经济研究分析，该月价格压力仍然较高，但有迹象表明价格压力开始降温。

服务业的复苏可能受到中国部分地区疫情爆发和中共百年庆典前收紧移动管制的影响。