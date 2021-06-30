王毅不点名批美国：多边主义不能成为单边行径的包装

中国国务委员兼外长王毅在二十国集团（G20）外长会上不点名批评美国说，多边主义不是冠冕堂皇的口号，更不能成为推行单边行径的包装。

据中国外交部网站报道，王毅昨天（6月29日）在北京以视频方式出席G20外长会。今年G20主席国意大利外长迪马约主持会议，G20成员和嘉宾国外长以及有关国际组织负责人与会。

王毅表示，当前，全球疫情形势依然严峻，经济复苏分化明显。二十国集团应弘扬伙伴精神，在五个方面作出努力：

一是坚持团结合作，在全球抗疫斗争中发挥领导力。应加快落实全球健康峰会成果，在疫苗、诊疗、联防联控等方面加强合作，为发展中国家提供更多支持。中国迄今已向近100个国家提供了超过4.5亿剂疫苗。呼吁有能力国家避免限制出口或超量囤积，为消除“免疫鸿沟”作出应有贡献。

二是坚持多边主义，为国际秩序稳定增添凝聚力。应以身作则，带头践行真正的多边主义，坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，坚持开放包容，反对封闭排他；坚持合作共赢，反对零和博弈。多边主义不是冠冕堂皇的口号，更不能成为推行单边行径的包装。

三是坚持开放融合，为世界经济复苏提供推动力。应采取负责任的宏观经济政策，避免自身举措的负面效应外溢，确保国际经济金融体系稳健运行。坚定不移建设开放型世界经济，积极维护全球产业链供应链安全稳定，防止国际市场碎片化、合作机制政治化、规则标准意识形态化。持续推进结构性改革，努力实现高质量、有韧性的复苏。

四是坚持包容共享，提高可持续发展的行动力。要大力落实2030年可持续发展议程，根据“共同但有区别的责任”原则开展应对气候变化国际合作，同时防止增设新的贸易投资壁垒。中国与非洲国家已共同发起“支持非洲发展伙伴倡议”，欢迎更多国家和国际组织加入。

五是坚持问题导向，增强全球治理体系的应变力。要加强世界卫生组织作用，健全全球疾病防控体系。维护多边贸易体制的权威性和有效性，尽快恢复世界贸易组织上诉机构正常运转。如期完成国际货币基金组织第十六轮份额总检查，补齐数字经济、人工智能等领域规则短板，为世界经济转型增长注入新动能。

王毅还说，中国共产党即将迎来百年华诞。一百年来，中国共产党团结带领全体中国人民开辟了一条符合中国国情并得到人民群众广泛拥护的中国特色社会主义道路，不仅造福本国人民，更惠及世界。中方愿同二十国集团成员一道，推动罗马峰会取得成功，携手构建人类命运共同体。

另据法新社报道，美国国务卿布林肯在会议中呼吁，应赋权多边机构来对抗新型冠状病毒疫情，解决日益扩大的全球不平等，并加快遏制气候变迁。

他说：“在面对这些挑战与其他众多议题上，一个强大的多边体系非常重要。”

布林肯指出，美国承诺为COVID-19疫苗全球取得机制（COVAX）提供20亿美元，总统拜登除了为世界提供美国库存的8000万剂疫苗外，还承诺制造和捐赠5亿剂辉瑞疫苗。

布林肯说：“这就是为什么美国致力于支持有效和负责任的多边机构。”“我们必须交出成果－为我们的国家、我们的人民和世界。”

