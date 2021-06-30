中共中央组织部今天发布《中国共产党党内统计公报》，截至2021年6月5日，中国共产党员总数为9514.8万名，比2019年底净增323.4万名，增幅为3.5%。

据新华社报道，根据公报，中国共产党现有基层组织486.4万个，比2019年底净增18.2万个，增幅为3.9%。其中基层党委27.3万个，总支部31.4万个，支部427.7万个。

党员的性别、民族和学历方面，女党员2745.0万名，占党员总数的28.8%。少数民族党员713.5万名，占7.5%。大专及以上学历党员4951.3万名，占52.0%。

党员的年龄方面，30岁及以下党员1255.3万名，31至35岁党员1112.6万名，36至40岁党员939.0万名，41至45岁党员876.0万名，46至50岁党员938.2万名，51至55岁党员867.1万名，56至60岁党员833.7万名，61岁及以上党员2693.0万名。

党员的职业方面，工人（工勤技能人员）648.1万名，农牧渔民2581.7万名，企事业单位、社会组织专业技术人员1507.5万名，企事业单位、社会组织管理人员1061.2万名，党政机关工作人员777.3万名，学生306.7万名，其他职业人员720.5万名，离退休人员1911.8万名。

公报还显示，全国共有党的各级地方委员会3199个。其中，省（区、市）委31个，市（州）委397个，县（市、区、旗）委2771个。

中国8942个城市街道、29693个乡镇、113268个社区（居委会）、491748个行政村已建立党组织，覆盖率均超过99.9%。

全国共有机关基层党组织74.2万个，事业单位基层党组织93.3万个，企业基层党组织151.3万个，社会组织基层党组织16.2万个，基本实现应建尽建。

