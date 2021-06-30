研究：科兴疫苗对儿童及青少年安全

中国研究团队前天（28日）在英国《柳叶刀·传染病》杂志在线发表报告说，他们对北京科兴中维生物技术有限公司研发的冠病灭活疫苗“克尔来福”开展的一、二期临床试验结果显示，儿童和青少年接种这款疫苗是安全的，且接种两剂后能诱导出较强的中和抗体反应。

根据新华社报道，报告介绍，北京科兴公司等机构的研究人员针对低龄人群，对“克尔来福”疫苗开展了随机双盲对照临床试验。试验在中国开展，涉及500多名3至17岁的健康儿童和青少年。

结果显示，接种了两剂疫苗的儿童和青少年志愿者中，中和抗体血清转化率超过96％。同时，研究人员在试验中观察到的绝大部分不良反应都只是轻度或中度，最常见的症状是注射部位疼痛。

团队认为，这一结果有助于下一步在更多地区、更广泛的人群中开展相关试验，从而为儿童和青少年的免疫接种策略提供宝贵的数据参考。

另据央视网引述印尼媒体报道，印尼总统佐科前天宣布，印尼将开始为12至17岁的未成年人接种科兴疫苗。此前一天，印尼食品药物管理局已批准科兴疫苗在12至17岁年龄段投入紧急使用。近来，印尼因受到德尔塔毒株的影响，疫情反弹，未成年患者数量激增。根据印尼儿科医生协会的数据，目前印尼全国儿童中的新冠病例占比达到12.5%。